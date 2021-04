“Asistí a una exposición fotográfica del Culiacán Antiguo y ver esas fotos antiguas me abrieron el corazón, me impactaron muchísimo; luego quise averiguar el significado del escudo de Culiacán y me voy a la antigua biblioteca que estaba en Difucur (hoy Instituto Sinaloense de Cultura) y ahí empecé a leer libros de historia; ese día cambió mi vida”, compartió el cronista Luis Antonio García Sepúlveda.

“Entré a las 11 de la mañana y salí a las 3 de la tarde, después de leer varios libros de historia de Culiacán; para mí fue como si hubiera sido un hombre sediento y fue como hallar un manantial de agua”.

Famoso por sus charlas en torno a la ‘vida’ de los panteones sinaloenses, particularmente los de Culiacán, el también actor estuvo como invitado del programa Butaca 33, que el periodista Ulises Cisneros conduce para Radio Universidad.

García Sepúlveda recordó que después conoció a Herberto Sinagawa y se convirtió en su escudero.