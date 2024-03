Un gran concierto ofreció la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes en su programa No. 11 de la primer Temporada 2024, con música caracterizada por sus aires populares de Samuel Zyman, Eduardo Gamboa y Antonin Dvorak, bajo la dirección del Jesús Medina, director huésped, y la aplaudida presencia de los flautistas Nathali García y Peter Foldesi, miembros de la OSSLA, como solistas.

El programa se llevó a cabo en el Teatro Pablo de Villavicencio del Instituto Sinaloense de Cultura y fue replicado este domingo 24 a las 12:30 horas, con entrada libre y boletos de control en la taquilla del teatro.

El programa abrió con la Fanfarria para metales, de Eduardo Gamboa, con once instrumentistas de metales en escena y los cuatro percusionistas, en una pieza de aire solemne, al modo, vigorosa y breve, pero que bastó para despertar el entusiasmo del público.

En la segunda, de Samuel Zyman, entraron todos los músicos y los solistas Nathali García y Peter Foldëssi, para interpretar limpiamente la Fantasía mexicana para dos flautas y orquesta, una pieza ciertamente hermosa, de carácter alegre y hasta luminosa, muy buena para tiempos sombríos. Con ritmos que evocan sones del cálido folclor latino y que la hacen sumamente accesible aún al oído menos adiestrado, lo que se comprobó con el largo aplauso y la ovación final del público.

Y la tercera pieza, del compositor checo Antonin Dvorak, con otra de sus obras maestras, la Sinfonía núm. 8 en Sol mayor opus 88 en cuatro movimientos. Una pieza que ha impactado en otras artes al ser adaptada como banda sonora en películas, programas de televisión, animes y videojuegos, etc., como Maleficent: Mistress of Evil (2019), en la que se puede oír el Finale, así como la serie de anime Legend of the Galactic Heroes (1988-1997) en cuya banda sonora se incluyen varios pasajes.

Una pieza con muchos momentos mágicos y fascinantes que atraen la atención del oyente y que fue premiada con un largo aplauso final por el público que disfrutó esos aires como de música popular checa.