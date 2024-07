“Los patos vuelan juntos, tenemos que ser como los patitos”, se escuchó en uno de los diálogos de la puesta de escena denominada “Temporada de Patos”, que se presentó con éxito en Casa Haas.

La historia está basada en un hecho real, en una enfermedad que aqueja a un amigo del dramaturgo Manolo Díaz, quien es el escritor y director de la obra.

En ella, se presenta un grupo de cuatro amigos, y a uno de ellos le diagnostican esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa, la cual se produce cuando el sistema inmunitario ataca el encéfalo y la médula espinal.

Sus síntomas varían de acuerdo a la persona, pero entre ellos está la pérdida de la visión, pérdida de la fuerza en un brazo o una pierna y sensación de entumecimiento en las piernas, entre otras cosas.

En la historia, Cabello, Kelly y El Chino, son un grupo de amigos que crecieron juntos, con el tiempo se les une Ale, una chica que es hipocondríaca, por lo que las aventuras sobre sus múltiples enfermedades ficticias hacen que los amigos pasen por innumerables historias de enfermedades, hasta que se enfrentan a una real, a una que padece El Chino.

Los asistentes al recinto de la Heriberto Frías, disfrutaron de esta comedia, pese a la difícil situación presentada, gracias a los diálogos que por momentos hacía reír a los espectadores.

Los chicos lograron captar la atención del público con la historia que muestra empatía, solidaridad y una amistad entrañable.

Cabello y Kelly junto a Ale intentan tratar a su amigo de la misma manera de cuando todo estaba bien, y lo hacen sentir como siempre. Hasta que surge el hecho de que a El Chino, su familia lo manda a Tijuana, con sus abuelos, por lo que después de un intento fallido de rescatarlo e intentar retenerlo no pudieron.

Una llamada del protagonista a Kelly, donde le expresa las dificultades por las que está pasando en casa de sus abuelos en la frontera mexicana, hace que este trío de amigos se aventure a ir por él, y de nuevo “secuestrarlo”.

Todo es en busca de hacerlo sentir bien, y como los Patos, vuelan en bandadas en forma de V, a poca altura, y surcando los cielos en busca de su amigo.

El elenco de la obra producida por el Colectivo Los Pata Salada estuvo compuesto por Sebastián Sánchez (Cabello), Jorge Chavarín (El Chino), Érick Díaz (Kelly) y Anna Karenina (Ale).

Esta obra mostró cómo a través de la comedia se encuentran valores humanos y empatías constructivas, en pro de hacer sentir bien al ser humano.

Es un homenaje a un amigo

Una historia “Temporada de Patos” es algo especial para dramaturgo Manolo Díaz, quien es el escritor y director de la misma, ya que está dedicada a un amigo.

“Es una historia de cuatro amigos que se enteran de la enfermedad de un amigo, y a partir de eso tratan de lidiar con la enfermedad, la dinámica de amistad, de cómo apoyarlo, pero les cuesta trabajo saber cómo es la manera correcta de apoyarlo en esta enfermedad, quizás porque nadie les ha enseñado el cómo demostrar afecto, siendo hombres y sobre todo en la edad en las que se encuentran”, explicó Manolo Díaz.

“Llega Ale, una hipocondríaca, que viene a refrescar la dinámica de amigos, y ‘Temporada de Patos’, es una historia de amigos, de superación, de acompañamiento, de vivir con dignidad una enfermedad, y se la escribí a mis amigos, a uno de ellos que tiene este diagnóstico, y pues es mi manera ‘torpe’, al igual que estos Patos de decir lo que siento, no se si es la mejor manera de hacerlo, es lo que mis capacidades, o facultades, o espíritu creativo me permite, es mi forma de expresarme, las letras y la escena, le pregunté si podía hacerlo, y me dijo que continuará y espero que lo tome con cariño”, explicó Díaz.