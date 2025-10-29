‘Una Noche de Esperanza’ iluminará a Mazatlán en la Callejoneada 2025

Con el propósito de mantener vivas las tradiciones mexicanas y celebrar la memoria de quienes ya partieron, el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán anunció la realización de la Callejoneada 2025 “Noche de Esperanza”, una edición renovada, incluyente y con un mensaje de unión comunitaria, que tendrá lugar el sábado 1 de noviembre en el corazón del Centro Histórico.

La alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el director del Instituto de Cultura, Óscar García, ofrecieron una conferencia de prensa en Casa Haas, donde dieron a conocer los pormenores del evento, el cual se ha convertido en una de las celebraciones más esperadas del calendario cultural mazatleco.

“Me da mucho gusto recibirles aquí en Casa Haas, un espacio que ha formado parte de la historia de Mazatlán, para presentarles la Callejoneada del Día de Muertos 2025, una celebración que ya es parte esencial de nuestro municipio”, expresó la Alcaldesa Palacios Domínguez.

“Este año contaremos con más de 500 participantes, entre ellos 200 alumnos del Centro Municipal de las Artes, orgullo de Mazatlán, y más de 300 artistas externos que se suman con entusiasmo a esta fiesta. Todo este esfuerzo refleja el espíritu creativo de nuestra ciudad”, añadió.

Una celebración que une arte, tradición y esperanza

La actividad iniciará a las 18:00 horas con la inauguración oficial en Casa Haas, donde se abrirá la exposición “Raíces y tradiciones de México”, del artista mazatleco Luis Antonio Ríos “Momo”, quien cumple 15 años creando Catrinas.

Esta muestra, que juega con el arte comestible, incluirá calaveras y piezas elaboradas con ingenio y humor, además de sorpresas para el público.

A las 19:00 horas, el público será invitado a un recorrido escénico por el Teatro Ángela Peralta, en el que se rendirá homenaje a las almas que han partido, mediante presentaciones de danza, teatro y música a cargo de alumnos y docentes del Centro Municipal de las Artes y academias invitadas.

Finalmente, a las 20:00 horas, dará inicio la esperada Callejoneada, que recorrerá las calles Constitución, Venus, Sixto Osuna y Romanita de la Peña, para culminar nuevamente en Constitución.

A lo largo del trayecto se instalarán altares, presentaciones musicales, comparsas y estaciones con distintas manifestaciones artísticas.

Un evento familiar con un nuevo enfoque

Durante la presentación, Óscar García destacó que esta edición de la Callejoneada busca enfatizar el sentido espiritual y comunitario del Día de Muertos, más que los excesos o los elementos festivos que puedan desviar la atención del verdadero significado de la fecha.

“Le llamamos Noche de Esperanza porque reconocer nuestra impermanencia nos invita a reflexionar sobre lo que hoy podemos hacer por nuestra comunidad y nuestras tradiciones”, explicó el funcionario.

“Celebrar la muerte es también celebrar la vida, y por eso quisimos darle un giro a esta edición, será una experiencia profundamente familiar, llena de arte, respeto y convivencia”.

García también aclaró que, a diferencia de otros años, no se repartirá el producto tradicional que solía consumirse durante la caminata, una decisión tomada para mantener el enfoque familiar del evento.

“No habrá el producto que en años anteriores se regalaba. Quien desee consumirlo será bajo su propia decisión, pero el evento como tal será completamente familiar. Lo importante es que todos disfruten el arte, el color y el sentido de comunidad que representa esta fiesta”, puntualizó.

El arte como hilo conductor

El director del Instituto de Cultura reconoció la labor de los artistas, maestros y colaboradores que han trabajado durante semanas para hacer posible el evento:

“Lo que verán el sábado es el fruto del trabajo intenso del Centro Municipal de las Artes y de muchos artistas locales. Caminar por el Centro Histórico transformado por el arte de Momo y el esfuerzo de nuestros creadores será una experiencia inolvidable”, señaló.

El funcionario agregó que la exposición en Casa Haas permanecerá abierta más allá del 1 de noviembre, para que locales y visitantes puedan disfrutarla durante la temporada de Día de Muertos. Serán 20 días de exposición.

Entradas y logística

Los boletos gratuitos para participar en el recorrido estarán disponibles a partir del jueves 30 de octubre a las 9:00 horas, en la taquilla del Teatro Ángela Peralta. Se recomienda al público acudir con anticipación, ya que el cupo será limitado.

Durante el recorrido, se colocarán puntos escénicos con presentaciones musicales, dancísticas y teatrales, así como espacios dedicados a los altares tradicionales, diseñados por artistas locales, escuelas y colectivos culturales.

Una tradición que florece cada año

Con la Callejoneada 2025, el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán reafirma su compromiso con la preservación de las tradiciones mexicanas y el fortalecimiento del arte local como motor de identidad y convivencia social.

“Esta edición es el arranque de nuestra temporada cultural de invierno, y lo hacemos con una celebración que honra nuestras raíces y enaltece el talento de Mazatlán”, concluyó la alcaldesa Estrella Palacios.

Decoración

La Plazuela Machado, corazón del Centro Histórico y escenario emblemático de las celebraciones mazatlecas, ya luce vestida de fiesta para recibir la Callejoneada “Noche de Esperanza”.

El espacio se transformó con coloridas ofrendas, flores de cempasúchil, papel picado, veladoras y catrinas monumentales, que invitan a locales y turistas a sumarse al espíritu del Día de Muertos.

Los portales, balcones y restaurantes del entorno se han sumado a la decoración, creando un ambiente lleno de tradición, arte y misticismo que anticipa la magia que envolverá a Mazatlán este 1 de noviembre.