Una noche de música y solidaridad a beneficio del maestro Max Torres

Un punto de encuentro para una comunidad artística se llevó a cabo para unir fuerzas en un gesto de cariño y solidaridad: Bajo la dirección del maestro Enrique Patrón de Rueda, la Camerata Mazatlán y el Coro Guillermo Sarabia se realizó un concierto inolvidable en beneficio del contrabajista Max Torres, integrante de la orquesta desde hace 15 años y maestro del Centro Municipal de las Artes.

La velada, que comenzó como una iniciativa pequeña entre colegas, creció hasta convertirse en un homenaje en vida para Torres.

A lo largo de la noche, el escenario se llenó de talento con la participación de los solistas Vanessa Gama, Rebeca de Rueda, Alejandro Yépez y José Miguel Valenzuela, quienes ofrecieron un repertorio variado que transitó entre la zarzuela, la ópera y la música tradicional.

El público disfrutó piezas como Toreador, Seguidillas y fragmentos de La Verbena de la Paloma.

José Miguel Valenzuela interpretó con fuerza Despierta negro, mientras que Rebeca de Rueda y Alejandro Yépez, acompañados del coro, dieron vida a la Mazurca de las Sombrillas.

La célebre Habanera de Carmen y La Primorosa también formaron parte del programa, enriquecido por la virtuosa intervención de la violinista Nina Farvarshchuk con Meditación de Thaïs.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la interpretación de Rebeca de Rueda del aria “O mio babbino caro”, seguida por José Miguel Valenzuela con “La calumnia”.

La soprano Vanessa Gama cautivó con Belle nuit, ô nuit d’amour de Los cuentos de Hoffmann, acompañada en el violín por Sebastián Cedillo.

El tenor mazatleco Carlos Osuna, quien se encuentra de visita en su ciudad natal previo a su presentación en el Teatro Ángela Peralta, regaló momentos inesperados: junto a Ricardo Rodríguez interpretó una emotiva versión improvisada de “Amor eterno” y más tarde compartió con Alejandro Yépez una poderosa lectura de “Nessun dorma”.

Para cerrar, todos los artistas se unieron en el “Corrido de Mazatlán”, respondiendo después a la petición del público con un conmovedor “Noche de paz”.

Al término del concierto, Carmina Carranza Patrón, esposa de Max Torres y organizadora principal, expresó su profunda gratitud a los asistentes y a todos los músicos que se sumaron a la causa.

“Este concierto es un homenaje en vida al maestro Max, para que sienta todo el amor y el cariño de sus compañeros, amigos, familia y de todos quienes quisieron apoyarlo”, señaló.

Destacó además la participación de proveedores, artistas y colegas que aportaron recursos, tiempo y talento para hacer de la noche un encuentro memorable.

La comunidad musical mazatleca dejó claro, una vez más, que la solidaridad también se expresa en acordes, y esto fue un abrazo sonoro para uno de sus integrantes más queridos.