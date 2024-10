La Plazuela Machado se convirtió en un escenario de jazz vibrante cuando la Banda de Jazz del Centro Municipal de las Artes, dirigida por Omar Ríos, ofreció un concierto emocionante en el marco del Festival Cultural Mazatlán 2024.

Los jóvenes músicos, inspirados ante un público exigente, interpretaron un gran recital que incluyó temas clásicos del jazz como: ”España”, ⁠”Caravana”, ⁠ ⁠”The Chicken”, ⁠”El Camaleón”, ⁠⁠”Feel so good”, ⁠⁠”Minor Swing”,⁠ ⁠”Smooth Operathor”, ⁠ ⁠”Drump Negrita” y ⁠ ⁠”Just the two of us”.

La banda estuvo integrada por talentosos músicos: ⁠ ⁠David Aguilar, ⁠ ⁠José Luis Pérez, ⁠ ⁠José Bocanegra,⁠ ⁠Paquito López,⁠ ⁠David Cuadras, ⁠ ⁠José García,⁠ ⁠Eduardo Pérez, ⁠Yasid Sánchez,⁠ ⁠Antonio Lizárraga y ⁠ Aland Emmanuel.

Además, contaron con la participación de las cantantes: ⁠ Diana Itzel Ramírez y ⁠Rose Ferreiro.

La Banda de Jazz demostró su habilidad y pasión por el jazz, dejando una impresión agradable en los asistentes y el público asistente reconoció el talento y la dedicación de los músicos con copiosos aplausos

Este concierto formó parte de “Cultura en tu Casa”, un programa del Instituto de Cultura de Mazatlán que busca acercar la cultura a la comunidad. El Festival Cultural Mazatlán 2024 continuará ofreciendo una variedad de actividades culturales y artísticas para todos los gustos hasta el 21 de diciembre.