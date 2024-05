A pesar de los avances aún no tenemos el nivel de madurez cívica para que ésta se mantenga y prospere, al contrario, vamos para atrás. Justo el enojo y resentimiento popular viene de los abusos de poder, de las corruptelas y los engaños de varios expresidentes, por esto muchos de nosotros votamos esperanzados por un cambio, pero los resultados empeoran.

Lo sepan o no lo sepan, lo quieran o no lo quieran los seguidores de este régimen, en este sexenio se concentró el poder presidencial como nunca y se atacaron y debilitaron los poderes de la unión saqueando los presupuestos de las instituciones autónomas y de las afores, que se construyeron gracias al empuje ciudadano para fortalecer el equilibrio de poderes y fomentar tu participación ciudadana: o sea la democracia.

La ola de violencia e ingobernabilidad solo puede pararla la fuerza ciudadana unida, si no el abismo está a unos pasos y lamentarás tu apatía si te quedas como el chinito “milando”.

Abre los ojos

Quien a estas alturas no se da cuenta de la realidad le recomendamos que vaya con el oculista, que lean los encabezados de los periódicos, dejen de distraerse y abran su mente aceptando la dolorosa realidad, la más vergonzante e hiriente: la violencia próxima. ¿Quién no ha sido víctima de ella o de la falta de medicinas en el hospital o en la pandemia por falta de atención?

La concentración de poder en un solo hombre ha sido una de las causas del subdesarrollo, de las recurrentes crisis sexenales, de la mala distribución de la riqueza, de la debilidad del poder judicial y legislativo sumisos al presidente en turno; ahora el poder judicial lucha encarnizadamente por su autonomía, por cierto atacar al poder judicial favorece que ellos castiguen después a sus perpetradores si el sistema cambia y cambiará. El bien siempre triunfa.

No hay ni existirá justicia cuando el poder es absoluto, causa de fondo de la impunidad, pues los que lo ostentan tienen el poder de impedirla en ellos y en sus cuates. México crecerá si se empieza a aplicar la ley desde arriba, por eso se deslegitimizaron Fox y Calderón. Con el mal ejemplo la impunidad permeó hacia abajo llegando a colocar a toda la parentela y amigos en el gobierno haciendo negocios ocultos. No hay nada peor que un incapaz o un corrupto con iniciativa controlando todo el presupuesto.

¿Qué está pasando?

Cuando el poder se concentra no permite que los más capaces gobiernen porque se busca “un 90% de lealtad con un 10% de capacidad”, o sea: cómplices. La incompetencia es desastrosa, lo vemos en Pemex como un barril sin fondo cuando antes era la caja chica.

“Quienes argumentan que es necesario agrandar las capacidades del Ejecutivo... no recuerdan el país de dónde venimos... y no se dan cuenta siquiera de las implicaciones de lo que están proponiendo... el poder sin contrapesos y sin contenciones se vuelve un poder abusivo. Así gobernaron los hombres antes de la transición y así nos fue. La defensa de la continuidad con más concentración de poder no es un argumento progresista; ni siquiera es izquierdista. Es profundamente salinista.” (Denise Dresser “Vocación clientelar”).

Muestra poco seso, poca historia y poca “otra cosa” apoyar a un régimen que concentra los grandes errores de fondo del pasado en una sola persona para manejar las leyes y las 2/3 partes del congreso a su capricho. El desorden en la ley causa caos, propicia el abuso y la violencia que ya llegó a límites intolerables y empeorará si esto sigue. La aplicación de la ley da certeza, seguridad y atrae inversión extranjera que tanto necesitamos.

Poder vs Poder

El Poder no se comparte: se gana. Repito México mejorará cuando los ciudadanos se responsabilicen del manejo del país, permitiendo que gente con vocación política, capaces, honestos y probados ocupen puestos de poder pero sin dejar de vigilarlos porque el poder es canijo. Es necesario respaldarlos con nuestro apoyo manifiesto. Así como la familia y amigos acuden a apoyar a los hijos al jugar, hay que apoyar a los que se la juegan, el Heraldo publicó ayer sábado que han renunciado ya 980 candidatos por la violencia electoral.

La apatía ciudadana ha facilitado que los bribones prosperen en los puestos de mando y en las últimas filas de la burocracia.

¿O quieres más narco gobierno?

A nadie en realidad le conviene que los narcos crezcan, traen más muerte, miedo y someten, y los que se meten son asesinados pronto y las cabezas atrapadas. Si tú favoreces este régimen favoreces la muerte y la violencia, no te extrañe que pronto te exijan cobro de piso o quemen tu negocio como a miles. Ve los hechos: cada vez están más descontrolados, el ejército y la guardia nacional tienen la orden de no tocarlos. Antes le temían ahora les perdieron el respeto.

Únete y marcha no permitas que tu enojo o indiferencia haga que los pillos se sigan saliendo con la suya. Muestra que somos más los que queremos el bien de México. El poder se vence con más poder: Es el momento de mostrar tu voluntad.