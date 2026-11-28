Dos pasiones han acompañado la vida de Feliciano Hurtado, la medicina y el arte. El médico especialista en imagenología y artista plástico encontró en ambas disciplinas una manera de expresar su vocación de servicio y sensibilidad humana.

Ahora, ya jubilado del Hospital Civil de Culiacán, regresa a este espacio, pero desde la perspectiva del artista, con la exposición ‘Por amor a la medicina’, integrada por 19 obras que se exhiben en los pasillos del área de Oftalmología del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud (CIDOCS).

“Aquí conjugo mis dos pasiones, que son la medicina y la pintura. La verdad, como dice el dicho, uno nunca deja de ser médico”, expresa Hurtado, quien aceptó participar en esta muestra como parte de las actividades por el Día del Médico.

La colección reúne trabajos realizados a lo largo de distintos años, con temáticas y técnicas diversas. Hay óleos sobre tela, acuarelas, obras elaboradas con betún de Judea y piezas sobre materiales poco convencionales, como ladrillo, teja de adobe y madera.

En sus cuadros conviven el paisaje, el abstraccionismo, el figurativismo y el impresionismo, además de una serie de imágenes que tienen un significado especialmente personal para el artista: cuatro manos que sostienen distintos elementos, entre ellos un pan, una manzana, un taco y una vela.

Se trata de las manos de su madre, explica, a quien reconoce como una figura fundamental en su vida.

“Yo inicié hablando sobre mi amor a la medicina y a la pintura, pero nada de eso fuera posible sin esas manos, sin esas manos protectoras”, comparte.

Una vocación que nació desde la infancia

A su vida, cuenta, llegó primero la pintura. Comenzó a pintar a los 8 o 9 años y antes de terminar la preparatoria, tuvo que decidir a qué profesión dedicaría su vida.

Su primera opción era el arte, pero consideró que para tener mejores condiciones económicas para vivir, era mejor elegir medicina.

“Lamentablemente, el arte en nuestra localidad y en nuestro país, y en muchos países, no da para comer, no da para sustentarse, no da para proyectarse económica, material y socialmente. Y entonces decidí entrar a medicina”, relata.

Con el paso de los años, considera que fue una decisión acertada, pues la profesión médica le permitió sostener su vocación artística y, ahora que está jubilado de sus actividades en el Seguro Social y el Hospital Civil, dedicar más tiempo a la pintura.

“Hoy, gracias a la medicina, puedo dedicarme en tiempo completo y con todo el ánimo, porque me da no solamente el tiempo ahora ya jubilado, sino que me da los recursos”, señala.

Incluso su elección de especialidad, la imagenología, estuvo relacionada con sus habilidades visuales y su capacidad para reconocer imágenes.

“Me basé en cuál era mi potencial, cuál era mi talento, cuál era mi capacidad. Yo tengo una capacidad visual, gracias a Dios, ese don, ese talento. Dije: bueno, ¿en qué área de la medicina puedo proyectar mi capacidad de reconocer, de captar imágenes? Pues imagenología, y ahí me fui”, recuerda.

El arte como puente en los hospitales

La elección del área de Oftalmología para instalar la exposición respondió a que es uno de los espacios más concurridos del hospital, donde pacientes y familiares permanecen sentados mientras esperan ser atendidos.

Hurtado considera que ese tiempo puede convertirse también en una oportunidad para acercarse al arte, encontrar un momento de tranquilidad y hacer más amable la estancia hospitalaria.

Pero su intención va más allá de mostrar sus pinturas. También busca compartir un mensaje con sus antiguos compañeros y con quienes trabajan en el sector salud: no perder el sentido humanista de la medicina.

“La correlación entre arte, pintura y medicina la estoy mostrando porque si hay una profesión eminentemente humana, entonces es la profesión médica. Y si hay alguna actividad que es prácticamente exclusiva del ser humano, es el arte”, afirma.

Para él, el arte puede crear vínculos entre las personas, incluso en circunstancias difíciles.

“Quisiera que hubiera más, que hubiera muchísima más arte, porque el arte es una sensibilidad de tipo humano, 100 por ciento humana, y si algo se requiere en un hospital es el sentido humano”, expresa.

Añade que las expresiones artísticas permiten acompañar a quienes atraviesan momentos complicados y establecer conexiones que no siempre necesitan palabras.

“Son puentes que son invisibles, pero que son tangibles, son reales. Incluso hasta podría decir que los podemos palpar, los podemos sentir”, comenta.