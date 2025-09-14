‘Únicas’, arte femenino en diversidad y libertad creativa

Retratos simbólicos, naturalezas reinventadas, corazones e iconografías religiosas reinterpretadas, figuras marinas y piezas tridimensionales de gran fuerza visual y conceptual compartieron artistas en la exposición Únicas, que se inauguró en la Galería Ángela Peralta.

Ahí, el Colectivo de Mujeres Artistas que celebra su 16 edición, reúne el talento de 49 creadoras de distintas latitudes y generaciones, quienes presentaron un total de 50 obras seleccionadas personalmente por cada integrante del colectivo.

El nombre de la exposición responde al concepto de lo singular, exclusivo e irrepetible. Cada obra resalta la esencia individual de su autora, pero al mismo tiempo dialoga en conjunto con una narrativa de diversidad, fuerza y creatividad femenina.

“Única” se entiende aquí como la voz de cada artista, irrepetible y auténtica, unida en la construcción de un mosaico colectivo.

Durante la inauguración, Abril Márquez expresó el entusiasmo del Instituto de Cultura de Mazatlán por convocar y reunir a tantas creadoras en un mismo espacio.

“Es un gusto poder presentar el talento de 49 mujeres que respondieron de manera inmediata a la invitación para compartir su trabajo”, dijo la directora artística de Cultura.

Por su parte, la artista y representante del colectivo, Marysol Galván, destacó que esta es ya la exposición número 16 de “Únicas”, subrayando el compromiso y entusiasmo de las artistas.

Las piezas abarcan un amplio abanico de técnicas y formatos: pintura, escultura, instalación, dibujo y técnicas mixtas.

En ellas aparecen temáticas que dialogan con la identidad, la memoria, la espiritualidad, la naturaleza, el cuerpo y la cultura popular, expresadas con lenguajes plásticos que van del realismo al surrealismo, del arte objeto a la abstracción.