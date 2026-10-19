Urban Fest comparte cultura urbana en el Festival Cultural Sinaloa

El evento, parte del Festival Cultural Sinaloa 2026, contó con la participación de Danny Brasco, Mr. Blaky, Jimbo y Pepingo, Ara KR, Kloe, Andrómeda, Edén Sound y los integrantes de 26’ Dance Crew. Ofrecieron una propuesta que fusionó rap noventero y sonidos contemporáneos.

El Urban Fest convirtió el Ágora Rosario Castellanos en Culiacán en una fiesta de cultura urbana, reuniendo a la comunidad hip hopera con música, baile y expresión. Artistas como Danny Brasco y 26’ Dance Crew participaron en la jornada del Festival Cultural Sinaloa 2026.

El Urban Fest reunió a la comunidad hip hopera en el Ágora Rosario Castellanos con música y baile.

El Urban Fest reunió a la comunidad hip hopera en el Ágora Rosario Castellanos con música y baile.

El Festival Cultural Sinaloa es un evento anual que busca impulsar la diversidad artística y cultural en la entidad. Su edición 2026 incluye diversas actividades que promueven la participación ciudadana y el acceso a expresiones como la música, el baile y el arte urbano.

El Instituto Sinaloense de Cultura, organizador del Festival, destacó que el Urban Fest fue concebido como una celebración de la cultura hip hop. Este evento sirvió como punto de encuentro para una comunidad que halló en el escenario un espacio para expresarse y reconocerse a través de sus diversas manifestaciones artísticas.

La energía del festival fue palpable desde las primeras intervenciones. Los asistentes corearon las canciones y respondieron al ritmo con movimientos de baile, generando una experiencia colectiva donde artistas y público compartieron el protagonismo.

Cada participante mostró su estilo y personalidad, reflejando la diversidad de propuestas de la escena urbana de Sinaloa. Las rimas, mezclas sonoras y la presencia escénica mantuvieron el ambiente festivo en el Ágora.

La agrupación 26’ Dance Crew sumó el movimiento y la energía del baile a la celebración. La combinación de sonidos clásicos y contemporáneos conectó la esencia del rap noventero con nuevas formas de creación musical, reflejando la evolución constante de esta cultura.