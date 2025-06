Urgen cambios de fondo

Sorprende que la gente permita lo que no quiere

Permite pasivamente, muy enojada, frustrada e impotente eso sí, que le asalten su auto a mano armada, permite que sigan los asesinatos, permite que incendien los negocios que no quieren pagar piso, permite que tengan que abandonar su poblado en la sierra porque son amenazados.

Permite que los policías que “los cuidan” sean parte del narco, que los gobernadores sean sus cómplices aunque los repudien públicamente, que tengan que cerrar su negocio por la inseguridad. Permite que pierdan su empleo y tengan que sumarse a la economía informal, permiten que los asalten en las carreteras e incendien los transportes. Permite sentir miedo en vez de actuar para remediarlo.

¿De quién es México?

Todavía no cala en el subconsciente colectivo que México es de los mexicanos, lo cual es cierto pero no deja de ser una mera abstracción sin un significado práctico ¿De quién es México? México es mío. Es mi casa la que están desmantelando. Así las cosas cambian mucho.

Muy buenas noticias

Estas crisis están logrando algo muy bueno: la gente está despertando y organizándose para actuar. Un grupo considerable se organizó como nunca para vigilar y levantar hechos en las casillas a lo largo del país con sus propios recursos, para impugnar interna e internacionalmente en los tribunales respectivos estas elecciones.

Felicitamos a más del 90% que no se prestaron a ir a votar por considerar que la elección judicial era una farsa, sobresalen un 10.8% de votos nulos, incluyendo los que forzados acudieron a protestar, la tasa más alta nunca antes registrada. Esto es para festejarse.

El siguiente paso

Pero esto no es suficiente, el gobierno la está dando por hecho y ya presume de sus próximos jueces y querrá imponerlos a menos que la ciudadanía lo impida. Si los ciudadanos actuasen como el CNTE de maestros sin duda hubiese logrado detener muchas políticas nocivas para la democracia.

Dicen que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, pero la ciudadanía no somos porros, el gobierno dirigido por porros cede y les concede a pesar de su chantaje y vandalismo en las ciudades. No se trata de esto, actuar así crearía más caos. Las marchas de la Marea Rosa pacíficas en todo el país mostraron un alto nivel cívico, pero las marchas ayudan pero no impiden lo que se protesta. La gente asiste, se desahoga, sienten que son muchos y se calma después.

Cuidado con los medios

El gobierno tiene un peso e influencia indudable en los medios y a través de ellos, no a todos, manipulan la opinión pública, si no la gente no permitiría lo detestable y se rebelaría ante las dictaduras implantadas en otros países. Si los medios no lo hacen dejan de recibir ingresos por publicidad gubernamental o los amenazan con quitarles sus licencias y espectros de banda.

Muchos periodistas son forzados a renunciar, otros tienen un doble juego obligados. Observa los hechos, varios comentaristas que critican al gobierno y las noticias hacen sentir a la gente que las medidas, las elecciones habidas y las políticas implementadas por el gobierno tienen un tenor: son inevitables, dadas por hecho, que hay que resignarse, que así será en adelante e incluso muestran los méritos de los nuevos magistrados. Así logran el efecto borrego y pasivo en la gente.

Por esto y otras razones las redes han crecido. Ya lo intentaron y pronto insistirán en controlar incluso a las redes para controlar todo con la nueva Ley de Telecomunicaciones, así actúan las dictaduras. De seguir pronto la gente estará vigilada y comprometida su información confidencial, lo cual es bastante serio. Las dictaduras se convierten en estados policiacos.

¿Qué hacer?

Hay otro nivel de actuación. Unirse y organizarse para impedir e implantar medidas que al menos reduzcan la violencia y fomenten la economía y la prosperidad directamente con los gobernadores y responsables directos. La CNTE ha mostrado la vulnerabilidad de este gobierno.

Por ejemplo a nivel local unirse con efectividad y presionar seriamente para: surtir de equipo y medicamentos a los hospitales públicos, impedir la burocracia para recuperar los vehículos robados, impedir seriamente el cobro de piso, que se castigue a los asesinos, presionar para que informen la verdad, medidas de fomento a la economía no aspirinas para mantener los votos, que haya policía honrada y bien pagada, que el ejército ataque a los narcos no solo patrulle, presionar y presionar donde les duela con civismo y orden. La lista es enorme y depende de las urgencias regionales.

La gente no puede estar como el chinito “nomás milando” mientras le desmantelan su casa. Lo curioso es que los gobernantes actúan como dueños y los verdaderos dueños del país, los ciudadanos, permanecen impasibles ¿Quieres seguir así?

México es mío, no solo de los delincuentes ni de los políticos.