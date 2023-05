¿Es posible que en un sexenio puedan crearse problemas que serán muy difíciles o imposibles de resolver en las siguientes generaciones?

Aprender a gobernarnos

Respondemos: sí, si es posible, la herencia que les puedes dejar a tus hijos y a tus bisnietos depende de tu participación. El abstencionismo es el gran problema y puede mejorarse.

Preguntémosle al presidente Santa Anna con la pérdida de la mitad del ya entonces reducido territorio mexicano, poco antes con Iturbide se extendía hasta Oregon y Centroamérica. Ganamos libertad con la Independencia pero perdimos estabilidad política y un territorio enorme, y todo porque hasta la fecha no hemos aprendido bien una lección: sabernos gobernar.

Recordamos en clase de economía ¿Hasta dónde es posible subir los impuestos? hasta donde se deje la gente. En México y en Latinoamérica la población es como un muelle de carreta: tolera demasiado, además con su indiferencia parece que les importa poco, ocupados en sus cosas son indiferentes a la política, pasivos, resignados a su suerte y algo muy importante...

Esperan caudillos que los salven, están impresos en los billetes y se les homenajea, no han comprendido que cada uno de nosotros, tú que lees esto, debemos mejorar las cosas en la comunidad donde vivimos, marcar la diferencia. Hoy México y Latinoamérica están cambiando porque los ciudadanos están despertando, al final lo compruebo.

El muro mental

Ese vacío ciudadano lo han aprovechado los políticos alejando a los ciudadanos de la gestión para tener manos libres y creando una aversión a participar en ella, cada vez más ciudadanos comprometidos se meten pero se topan con un muro mental: las mañas en bloque para sabotear las buenas iniciativas que chocan contra sus intereses, ajenos a sus votantes.

Si crees que las cosas van bien y que el futuro nos sonríe, te encontrarás despertando una mañana como los berlineses con un muro inesperado, con un dictador fortalecido que le dicta al congreso qué debe hacer, que se salta la constitución, que controla todo, que tiene un maniquí y una pandilla de secuaces que abusan sin que nadie se los impida gastando a sus anchas opacamente, sin incentivos a la agricultura, a las empresas, creando pobres para controlarlos, aliado de los narcos, con una parte del ejército y la GN.

De hecho esto ya sucede. Si no lo has percibido te invito a que cambies de noticias y observes las mentiras mañaneras. Es insensato creer en las promesas y en la moral de quién miente obstinadamente, que no le importa la ley.