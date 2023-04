Los migrantes

Lo sucedido en Cd. Juárez es un dardo dirigido a la conciencia: duele. No tenemos idea de la chulada de país que tenemos comparado con ellos. No repitamos lo que ellos no supieron o no quisieron impedir en su momento.

Se hizo patente la brutalidad a la que nos hemos acostumbrado, la presión internacional se hará sentir, sentir vergüenza es correcto. Ellos sufren en carne propia la actual corrupción imposible de ocultar, el video del 30 de marzo que “Los Periodistas” le hicieron al abogado defensor de los migrantes Jorge Vázquez Campbell lo revela duramente.

Pusieron un letrero: “Salimos de la opresión y de la esclavitud de Venezuela para llegar a un sueño que acabó en la muerte”.

Pero no nos rompamos las vestiduras, en México hay un profundo desprecio a la vida que ya se arraigó, la brutalidad del narco es patética, sumémosle la legalización del aborto que es peor porque se asesina a inocentes con ‘la bendición’ de la autoridad. Terrible.

El enemigo está dentro

¿En qué clase de país nos hemos convertido? ¿Dónde está esa clásica cordialidad mexicana qué nos dio fama internacional?

Las peores amenazas no vienen del extranjero: vienen de nosotros. El “más si osare” está aquí. Lamentarlo no lo resuelve, culpar a otros tampoco: haz algo que impacte bien a tu comunidad, te sorprenderás del bien que puedes hacer. El mal se ahoga con el bien abundante.

El ejemplo

La conducta del líder impacta en la moral del grupo, si el que preside atropella la ley imponiéndose, si calumnia a los que no piensan como él, si no practica lo que dice pierde autoridad moral, ese mal ejemplo llega hasta abajo y se contagia.

Al contrario Roosevelt elevó la moral e inspiró a su gente para salir de la Gran Depresión, Churchill inspiró valentía a los ingleses ante la amenaza nazi. El ejemplo y el orden empiezan por arriba.

¿Y el futuro?

Para ello seleccionamos lo siguiente:

1. La activa participación de los EEUU y sus embajadores en nuestra política desde el s. XIX ¿Pueden dar un golpe a la 4T? Es probable. Entre otras cosas se sabrá si los editoriales prestigiados del vecino empiezan a desnudar la corrupción local de arriba, mientras tanto la reciente política propuesta titulada “Narco” une al congreso y presionarán. No olvidemos que sus intereses crecen aquí por el comercio.

2. Permitir aquí la entrada masiva de migrantes para presionar a los EEUU resultó contraproducente, se “triplica en 4 años el gasto en deportaciones 1,161 mdp en 2022”, es dinero mal gastado: vuelven (La Jornada 1 abr ’23).

3. La militarización del país y la guardia nacional, que combaten esporádicamente al narco, se copió de Venezuela y aplacó los disturbios electorales contra Chávez y Maduro, esto podría repetirse aquí por los disturbios si no hay certeza electoral.

4. No olvidemos a los “médicos espías” cubanos, a los asesores extranjeros del presidente, uno de ellos Francisco Arias asesor de Chávez, los negocios ocultos con Venezuela de Segalmex, el negocio millonario de la empresa de seguridad que “custodia” al INM y a otros operada desde la embajada nicaragüense, el Banco del Bienestar bajo la lupa de EEUU por lavado de dinero y el adoctrinamiento marxista de los nuevos libros de texto.

4. Y el creciente poder del narco en las elecciones. Los países socialistas son narco estados. “El dinero de la corrupción es fuente de financiamiento” se dijo en una mañanera reciente.

O sea, hay un ambiente propicio para debilitar la democracia ¿Quieres esto?

Muy importante

Resulta ingenuo que los legisladores esperen que sus colegas de la 4T defiendan y respeten la ley. Eso no sucede: la manipulan para sus propósitos. Legisladores cambien de estilo.

La Marea Rosa proclamó nacionalmente: queremos vivir en paz, respetar el voto y ser libres. Que así sea.