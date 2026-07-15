Vanessa Gama da un paso decisivo en su carrera con La Flauta Mágica

La soprano mazatleca Vanessa Gama continúa en la ruta del crecimiento artístico al integrarse al elenco de la ópera La Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, una de las obras más emblemáticas del repertorio universal, producción que presentará la Filarmónica de las Artes en el Centro Universitario Cultural de la Ciudad de México durante el mes de agosto.

La invitación fue realizada por el director concertador Enrique Abraham Vélez Godoy, quien convocó a la destacada soprano para formar parte de este ambicioso montaje, lo que representa un momento determinante en su trayectoria profesional.

Vanessa Gama interpretará el papel de Pamina, uno de los personajes centrales de la ópera mozartiana: una joven noble, hija de la Reina de la Noche y enamorada del príncipe Tamino, cuya pureza, fortaleza espiritual y capacidad de amar representan el corazón humano de la historia.

La invitación confirma el momento artístico que vive la soprano egresada de la Escuela de Música del Centro Municipal de las Artes. Ser convocada por una compañía profesional para asumir un rol protagónico dentro de uno de los títulos más exigentes del repertorio operístico evidencia que su trabajo comienza a ser reconocido y requerido en producciones de amplia proyección nacional, donde el nivel interpretativo y vocal constituye el principal criterio de selección.

Para la cantante, esta producción tiene un significado especial al tratarse de su primer compromiso operístico profesional, una oportunidad que, asegura, recibe con enorme gratitud y responsabilidad.

“Es mi primera producción profesional y me siento muy afortunada. No es una oportunidad que se presente con frecuencia para los cantantes. Poder interpretar a Pamina en las seis funciones es un gran privilegio y una enorme responsabilidad”, expresó.

La artista destacó además la profundidad filosófica de la obra, considerada una de las grandes creaciones de Mozart.

“Es una ópera llena de sabiduría y de mensajes muy importantes. La manera en que Mozart construye la música es espectacular. Estoy muy agradecida y muy feliz de formar parte de este proyecto”, comentó.

La temporada contempla seis funciones, programadas para los días 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de agosto, todas con acompañamiento de orquesta, lo que permitirá a Vanessa asumir íntegramente el personaje de Pamina durante toda la temporada.

Con esta participación, Vanessa Gama amplía su experiencia escénica, y reafirma que el talento formado con disciplina y constancia encuentra espacios en los escenarios profesionales más importantes del país, llevando consigo el nombre de Mazatlán y demostrando que una nueva generación de intérpretes sinaloenses comienza a abrirse paso en la ópera mexicana.