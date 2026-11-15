$!Velan al Padre Rafael Piras en el Instituto Cultural de Occidente en Mazatlán

MAZATLÁN._ La comunidad del Instituto Cultural de Occidente se reúne este domingo para acompañar durante su velación al Padre Rafael Piras Piras, sacerdote xaveriano que dedicó más de seis décadas de su vida a la educación, la formación de generaciones y la promoción cultural en Mazatlán. Su cuerpo es velado en el Auditorio Rigodanza del ICO, espacio al que han acudido docentes, ex alumnos, colaboradores, integrantes de la comunidad religiosa y personas que compartieron con él distintas etapas de su trayectoria. El sacerdote xaveriano Carlos Abraham Zamora López expresó que su fallecimiento representa una pérdida significativa para la familia xaveriana, pero también una oportunidad para reconocer la huella que dejó un hombre que entendió la misión religiosa como una forma de compartir talentos, construir comunidad e inspirar a los demás. “La presencia del Padre Piras es un don, es un puente entre culturas, es un promotor de culturas, es un hombre intergeneracional que se fue adaptando a cada etapa”, expresó.

Al recordar su personalidad, destacó que, a pesar de sus 89 años y de las condiciones delicadas de salud que enfrentaba, el Padre Rafael Piras nunca dejó de trabajar ni de involucrarse en nuevos proyectos. Su disposición para mantenerse activo, compartir sus conocimientos y encontrar nuevas formas de contribuir a la sociedad fue, dijo, una de las grandes enseñanzas que deja. “Nunca tuvo la actitud de quedarse junto a la chimenea a descansar, era un hombre de mucho trabajo y creo que esto también es un ejemplo que nos deja”.

Zamora López lo describió también como uno de los sacerdotes xaverianos más queridos y de mayor trayectoria en la región, pero con un espíritu jovial que le permitió relacionarse con distintas generaciones. Su trabajo en Radio Cultura lo convirtió, además, en una referencia para la difusión de las artes, la música y el conocimiento. “Él empezó a través también de Radio Cultura a hacer realmente un faro en el mundo de la cultura. Creo que él se puede identificar como un faro”, señaló.



Un formador que impulsaba a otros a soñar Para el Padre Carlos Abraham Zamora, el legado del Padre Rafael Piras no se limita a los años que permaneció en el Instituto Cultural de Occidente, sino a las personas que acompañó, formó e inspiró durante su trayectoria. Recordó que el religioso llegó a Mazatlán en 1965, cuando el ICO todavía se encontraba en construcción en su actual sede. Desde entonces convivió con generaciones de alumnos, maestros y trabajadores, a quienes consideraba parte fundamental de la misión educativa. Incluso, explicó, tenía especial interés en que al personal del instituto se le reconociera como colaboradores, pues buscaba que todos se sintieran parte de un mismo proyecto y de una tarea compartida.

Su legado también se encuentra en su gusto por el arte, la música, la radio, la ciencia y la educación, ámbitos en los que dejó iniciativas y reflexiones que trascendieron las aulas. “El legado principal es ese, el atreverse a soñar”, afirmó Zamora López, al considerar que el Padre Piras fue un hombre que supo reconocer sus propios talentos y ponerlos al servicio de los demás, al mismo tiempo que motivaba a otras personas a descubrir y desarrollar los suyos. “Tenía talentos, tenía ganas de compartirlos y tenía ganas de inspirar a otros a desarrollar sus talentos también”, agregó. El sacerdote recordó que el Padre Rafael tenía numerosos proyectos y una disposición permanente para seguir contribuyendo, incluso cuando su salud y movilidad comenzaron a limitarlo. Comentó que, aunque estaba preparado para entregarse a Dios, todavía tenía entusiasmo por continuar trabajando y compartiendo sus ideas.