$!Velan al Padre Rafael Piras en el Instituto Cultural de Occidente en Mazatlán

MAZATLÁN._ La comunidad del Instituto Cultural de Occidente se reúne este domingo para acompañar durante su velación al Padre Rafael Piras Piras, sacerdote xaveriano que dedicó más de seis décadas de su vida a la educación, la formación de generaciones y la promoción cultural en Mazatlán.
Su cuerpo es velado en el Auditorio Rigodanza del ICO, espacio al que han acudido docentes, ex alumnos, colaboradores, integrantes de la comunidad religiosa y personas que compartieron con él distintas etapas de su trayectoria.
El sacerdote xaveriano Carlos Abraham Zamora López expresó que su fallecimiento representa una pérdida significativa para la familia xaveriana, pero también una oportunidad para reconocer la huella que dejó un hombre que entendió la misión religiosa como una forma de compartir talentos, construir comunidad e inspirar a los demás.
“La presencia del Padre Piras es un don, es un puente entre culturas, es un promotor de culturas, es un hombre intergeneracional que se fue adaptando a cada etapa”, expresó.
Al recordar su personalidad, destacó que, a pesar de sus 89 años y de las condiciones delicadas de salud que enfrentaba, el Padre Rafael Piras nunca dejó de trabajar ni de involucrarse en nuevos proyectos.
Su disposición para mantenerse activo, compartir sus conocimientos y encontrar nuevas formas de contribuir a la sociedad fue, dijo, una de las grandes enseñanzas que deja.
“Nunca tuvo la actitud de quedarse junto a la chimenea a descansar, era un hombre de mucho trabajo y creo que esto también es un ejemplo que nos deja”.
Zamora López lo describió también como uno de los sacerdotes xaverianos más queridos y de mayor trayectoria en la región, pero con un espíritu jovial que le permitió relacionarse con distintas generaciones.
Su trabajo en Radio Cultura lo convirtió, además, en una referencia para la difusión de las artes, la música y el conocimiento.
“Él empezó a través también de Radio Cultura a hacer realmente un faro en el mundo de la cultura. Creo que él se puede identificar como un faro”, señaló.
Un formador que impulsaba a otros a soñar
Para el Padre Carlos Abraham Zamora, el legado del Padre Rafael Piras no se limita a los años que permaneció en el Instituto Cultural de Occidente, sino a las personas que acompañó, formó e inspiró durante su trayectoria.
Recordó que el religioso llegó a Mazatlán en 1965, cuando el ICO todavía se encontraba en construcción en su actual sede. Desde entonces convivió con generaciones de alumnos, maestros y trabajadores, a quienes consideraba parte fundamental de la misión educativa.
Incluso, explicó, tenía especial interés en que al personal del instituto se le reconociera como colaboradores, pues buscaba que todos se sintieran parte de un mismo proyecto y de una tarea compartida.
Su legado también se encuentra en su gusto por el arte, la música, la radio, la ciencia y la educación, ámbitos en los que dejó iniciativas y reflexiones que trascendieron las aulas.
“El legado principal es ese, el atreverse a soñar”, afirmó Zamora López, al considerar que el Padre Piras fue un hombre que supo reconocer sus propios talentos y ponerlos al servicio de los demás, al mismo tiempo que motivaba a otras personas a descubrir y desarrollar los suyos.
“Tenía talentos, tenía ganas de compartirlos y tenía ganas de inspirar a otros a desarrollar sus talentos también”, agregó.
El sacerdote recordó que el Padre Rafael tenía numerosos proyectos y una disposición permanente para seguir contribuyendo, incluso cuando su salud y movilidad comenzaron a limitarlo.
Comentó que, aunque estaba preparado para entregarse a Dios, todavía tenía entusiasmo por continuar trabajando y compartiendo sus ideas.
La huella del religioso también quedó plasmada en sus escritos sobre educación. En octubre de 2023 publicó “Forjador de hombres cultos y honestos”, una reflexión sobre la pedagogía de San Guido María Conforti, fundador de los Misioneros Xaverianos, en la que abordó la formación integral, el papel de la familia y la responsabilidad de educar personas comprometidas con la sociedad.
Zamora López consideró que la permanencia de sus enseñanzas será uno de los principales retos y compromisos del instituto, que actualmente celebra 75 años de presencia en Mazatlán.
Preparan celebraciones religiosas
Sobre las actividades para despedirlo, Zamora López informó que este domingo se contempla una celebración a las 17:00 horas en el Auditorio Rigodanza, donde permanecerá el cuerpo del sacerdote hasta la mañana del lunes.
La celebración eucarística de cuerpo presente se realizará el lunes 16 de noviembre, a las 08:00 horas, en el estadio del Instituto Cultural de Occidente. Posteriormente, sus restos serán cremados.
El miércoles 18 de noviembre se contempla una celebración con sus cenizas en el estadio del ICO, a las 08:00 horas, con la participación de estudiantes y la comunidad educativa.
Ese mismo día, a las 18:00 horas, se realizará otra celebración eucarística en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, convocada por la Diócesis para agradecer la vida y el servicio del sacerdote.
El integrante de la comunidad xaveriana explicó que todavía no se determina cuándo serán trasladadas sus cenizas a Guadalajara, donde se encuentra la casa central de la congregación y descansan los restos de otros religiosos que también realizaron su misión en México.
Finalmente, recordó que el Padre Rafael Piras fue también un promotor de la paz, una labor que continuó impulsando mediante la radio y las plataformas digitales, incluso cuando sus condiciones físicas limitaron su movilidad.
“Buscaba contribuir a la paz. De hecho, en el contexto en el que estamos viviendo es lo más que estamos pidiendo al Señor”, comentó.
Servicio de velación
Domingo 15 de noviembre
A partir de las 08:00 horas
Auditorio Rigodanza del ICO
Celebraciones religiosas
17:00 horas
Celebración Cuerpo presente
Lunes 16 de noviembre
08:00 horas
Estadio ICO
Celebración de cenizas
Miércoles 18 de noviembre
18:00 horas
Catedral de Mazatlán