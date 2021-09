Verdades y mentiras del aborto

Por las serias y graves consecuencias y porque al afectar a la mujer afecta a toda la sociedad de muchas formas, exponemos algunas cuestiones fundamentales, de varias, del aborto.

La terminología

¿Es “interrupción del embarazo”? algo que se interrumpe se puede reiniciar, como reconectar la luz, la vida cuando se quita, imposible. El acto del aborto es quitarle la vida, matar intencionalmente a un ser nonato inocente e indefenso independientemente de sus justificaciones legales o no.

¿Es persona o cosa?

¿El cigoto, el feto, el producto, es o no una persona? Son distintas formas progresivas de lo mismo. Esto es fundamental: “Desde el momento de la fecundación del ovulo, queda inaugurada una vida que no es la del padre ni de la madre, sino de un nuevo ser que se desarrolla por sí mismo. No llegará a ser nunca humano si no lo es ya entonces”, en efecto, de una semilla de manzana no se esperan peras. “Con la fecundación ha comenzado la aventura de una vida humana” (Declaración Abortu Procuratu, 12-1).

“Obviamente las manifestaciones de la persona solo pueden hacerse explicitas a un determinado y gradual nivel de maduración corporal” incluso después de nacer (N. López-Moratalla, El cigoto de nuestra especie humana es un cuerpo humano, p.139). Su “patrimonio genético es el mismo desde el primer momento hasta su muerte”.

No es la edad biológica, ni su sexo, la que determina a una persona, así una niña o un enfermo o lisiado serían menos persona y tendrían menos derechos que un adulto normal. Ser persona es el ser individual de la especie humana independientemente de que los demás lo reconozcan o no como tal, ya sea el Supremo Tribunal, un presidente o la OMS. En el cigoto “su patrimonio genético es el mismo hasta su muerte” (D. Sarmiento).

Si las legislaciones y las ciencias pierden de vista a la persona humana y a su dignidad se extravían y eso está sucediendo; la multa por matar a un animal en riesgo de extinción con agravantes puede ser hasta de 12 años de prisión a 4 mil días de multa (Art. 420 Código Penal Fed.). La gradual despenalización del aborto es la más grave de una serie de aberraciones, paradójicamente las leyes abren las puertas al desorden y a la barbarie legalizada.

¿Abortar es un derecho?

La legislación se ha enfocado en los derechos de la mujer olvidando a su bebé nonato, dos personas distintas ¿Por qué priorizar al derecho de la mujer si el del bebé es más importante? “El derecho más importante es el derecho a la vida, los demás son menos importantes a esta”, en la declaración universal de los derechos del hombre “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su propia persona” (art. 3).

¿Tengo derecho para hacer con mi cuerpo lo que quiera?

Si la mujer se basa en este derecho hay un detallito: su derecho afecta a su bebé, él no es su cuerpo. Además si este derecho se legaliza podría acudir a una clínica a que le corten una oreja si se pone de moda ¿el médico está obligado aun cuando se suprima legalmente la objeción de actuar vs su conciencia? ¿O de practicar un aborto si se lo ordena su jefe?

Analizando la libertad para actuar contra mi cuerpo debo antes plantearme ¿Realmente mi cuerpo es mío? recomiendo abajo leer mi art. ¿Tu Cuerpo Es Tuyo?

Embarazo no deseado

Muchos lo justifican en casos de violación, incestos o malformaciones. La psiquiatra Francisca Decebal-Cuzá testificando en Chile “eliminar el trauma de la violación deshaciéndome del embarazo, equivale a voy deshacerme del trauma del accidente deshaciéndome del auto que choqué. El aborto no des viola a la mujer, al contrario la traumatiza más, empeora su pronóstico de salud mental”.

“No hay evidencia publicadas de que exista un beneficio al abortar” agrega. Hay padres de niños con una enfermedad congénita que se sienten felices con ellos.

Sabia solución

Hace 27 años la Madre Teresa repetía por todo el mundo “Dejad de matar a vuestros hijos, si no los queréis, dádmelos a mí”. Nosotras les servimos a los pobres en 105 países en el mundo. El asesinato directo de los inocentes, es un asesinato de la madre contra de sí misma. Con el aborto, la mamá no aprende a amar, sino a matar hasta su propio hijo para resolver sus problemas”.

“Los países que lo acepan no le enseñan a su gente a amar, sino a utilizar violencia para recibir lo que quieran. El mayor destructor del amor y de la paz es el aborto”.

“Solo en nuestro hogar en Calcuta, hemos salvado a más de 3,000 niños del aborto. Ellos han traído tanto amor y gozo a sus padres adoptivos creciendo llenos de amor”.

Una sabía solución infinitamente mejor. Hay miles esperando adoptar.