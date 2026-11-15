$!Verónica Murguía presenta cuatro relatos donde lo cotidiano se encuentra con lo maravilloso

CULIACÁN._ Experiencias cotidianas, recuerdos personales y referencias a la mitología y la cultura popular se mezclan en “Talismanes para el camino”, el libro de relatos que la escritora Verónica Murguía presentó este domingo en la Feria Internacional del Libro de Culiacán, en una conversación con la escritora Ernestina Yépiz. Durante la presentación en el Auditorio MIA, Yépiz describió la publicación como una obra de cuatro relatos que, aunque parten de situaciones reconocibles, incorporan elementos maravillosos. La llamó una exploración de “lo cotidiano maravilloso”, en la que acontecimientos inesperados transforman la realidad de los personajes.

Murguía explicó que varios de los cuentos surgieron de experiencias propias. Uno de ellos, “La paca”, nació de su afición por comprar ropa de segunda mano, una práctica que comenzó en Guadalajara y que con los años convirtió en parte de su vida. La autora contó que recorrer mercados de ropa usada le permitió observar a sus vendedores, sus personajes y las historias que podían esconder las prendas. Esa experiencia también la llevó a reflexionar sobre la relación entre la ropa, la identidad y la manera en que las personas se perciben a sí mismas. “Yo fantaseaba, pero ¿quién había usado esa ropa? ¿Quién había dejado esa ropa?”, recordó.

Otro de los relatos, Kitsune, surgió de su interés por la mitología japonesa y el anime. Murguía explicó que comenzó a investigar sobre el zorro de nueve colas de las leyendas japonesas y sobre referencias de la cultura popular, entre ellas Naruto, para construir la historia de un joven que vive en un multifamiliar y sueña con viajar a Japón. La idea tomó forma mientras acompañaba a su padre en un hospital. Ante el cansancio y las circunstancias que vivía, imaginó lo que significaría estar al otro lado del mundo y construyó a partir de ese deseo la historia del personaje.

La escritora también habló de la importancia de los sentidos en su narrativa. Dijo que presta atención a las sensaciones, los olores y las texturas porque considera que la inteligencia se alimenta de la experiencia corporal. “Yo le presto mucha atención a lo sensorial, que creo que la inteligencia se alimenta en la sensación de todo el cuerpo”, expresó. En la conversación, Murguía abordó además la relación entre la fantasía y la realidad. Al referirse a J.R.R. Tolkien, recordó que su experiencia durante la Primera Guerra Mundial influyó en la construcción de “El señor de los anillos”, una obra que, desde su lectura, plantea una postura pacifista y apuesta por terminar con la guerra, no perpetuarla. “Si la realidad es esta, ¿por qué no voy a yo a proponer una realidad donde podamos ser de otra forma?”, planteó al explicar la posibilidad que ofrece la literatura de imaginar otros mundos.