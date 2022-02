$!Vestido de la Reina del Carnaval de Mazatlán 2022 será artesanal, adelanta la diseñadora Sodelva Ríos

La diseñadora espera que el diseño sea del agrado de todos los porteños, quienes siempre, asegura, la han apoyado.

“Espero que sí se sorprenda a la gente, y que me apoyé la gente como siempre me ha apoyado año tras año haciendo los vestidos, porque sí es un vestido, pues diferente a los que se han realizado antes, pero yo pienso que va hacer del agrado de todas las personas y del público. Son vestidos que quiero que queden para la historia, quiero que queden en un museo para que los vean otras generaciones, no nada más ahorita, y que sí espero sea muy de su agrado todo, porque todo es artesanal”.