Y luego, en la segunda parte, adelantó, llegaría desde Rusia Sergei Prokofiev, con la música del famoso cuento Pedro y el Lobo.

En la escena apareció Elisa, la contadora de cuentos, esa maga que cabalgó en notas musicales que volaron por los pasillos del teatro, para invitar a los niños a ese mundo.

“¿De dónde nacen los cuentos?, preguntó, para luego compartir que dicen las buenas lenguas que de eso está hecho el mundo: de puros cuentos.

“De historias maravillosas que se convierten en notas musicales y que viajan por el aire y así sobre una nota musical cabalgando por el aire, he llegado hasta aquí, los cuentos son mágicas criaturas que alimentan la mente y el corazón, de niños y niñas me han traído aquí, no solo los de 5 ó 10, sino de 40 ó 60, que en su corazón mantienen la magia de la infancia”

Encendió la luna, para que brille el arte y la orquesta siquiera tocando hasta el final, como en los grandes cuentos y los espectadores terminaran con el alma brillando de notas,

La travesía inició con la Princesa Florina, La bella durmiente, Pulgarcito, mientras vagaba por el bosque dejando caer migajas de pan para encontrar la salida.

Llegó La emperatriz de las Pagodas, en la que una traviesa bruja la convirtió en una niña fea.

El viaje continuó por el cuento en el que Bella acepta la propuesta de matrimonio de la Bestia, quien tras el sonido del arpa y el triángulo, se convierte en un príncipe.

La primera parte concluyó con Jardín encantado, una historia que los llevó a China, en una magnífica interpretación de Serrano de cada uno de los personajes, y mostrando su experiencia en el manejo de los diversos tipos de títeres.

Luego, en la segunda parte, contaron Pedro y el Lobo, pero en una versión más regional, con Pedro, sí, y un Coyote, que busca conectar con el público la historia de un niño que enfrenta sus miedos y logra triunfar ante la amenaza.

Al final esta aventura musical con la OSSLA, transportó a los espectadores a mundos inimaginables a través de la música, iluminando sus corazones con los sonidos y también con los cuentos, que cada uno escribió con su propia historia.

Los créditos

El espectáculo fue dirigido musicalmente por Eduardo García Barrios, la dirección escénica y de iluminación estuvo a cargo de Miguel Alonso Gutiérrez, la narradora y autora de los textos fue Elisa Serrano Carreón, el diseño de vestuario de Dinorah Chiquete, los títeres de Elisa Serrano y Ana Dolores Carreón, diseño del bosque Pepe Delgado.