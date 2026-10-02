Vibra Culiacán con la magia del anime sinfónico

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, dirigida por Alexandre Da Costa, junto a la cantante Marilyn Cháirez y el actor Héctor Lee, cautivaron al público en el Teatro Pablo de Villavicencio, brindando una noche que los otakus de Culiacán jamás olvidarán.

Un recorrido por los mejores mangas a través de la música e imágenes, fue lo que se disfrutó la noche del jueves en el escenario del Teatro Pablo de Villavicencio, con la presentación del Manga Fest Sinfónico, interpretado por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, reuniendo a seguidores de arte del anime japonés.

La iniciativa demuestra cómo la música orquestal puede dialogar con expresiones de la cultura contemporánea y despertar recuerdos compartidos.

Este tipo de conciertos representa una experiencia particular para la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, que busca abrir nuevos espacios de encuentro con públicos diversos.

La propuesta, presentada por el Instituto Sinaloense de Cultura, se repetirá este domingo a las 12:30 horas en el mismo escenario. El evento reunió a familias, jóvenes y aficionados a esta cultura japonesa para disfrutar en formato sinfónico de temas emblemáticos de producciones como One Piece, Attack on Titan, Pokémon, Demon Slayer, Mazinger Z y Dragon Ball , entre otras.

Desde el inicio, el concierto dejó claro que se trataba de una experiencia distinta para la orquesta, que inició el programa con un carácter rockero, con We are!, de One Piece, seguido por piezas de gran intensidad como Attack con D, Call of Silence y Guilty Hero. Estas piezas mostraron la versatilidad de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes para transitar entre sonoridades épicas, dramáticas y contundentes.

Uno de los elementos que distinguieron la propuesta fue su capacidad para reunir a varias generaciones alrededor de una misma música. Alexandre Da Costa, director de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, explicó durante la conferencia de prensa previa que la selección del programa surgió también de conversaciones con su hijo de doce años, aficionado al manga y al anime, a quien presentó como el “director artístico” del proyecto.

La música de One Piece ocupó un lugar importante dentro del programa, con una selección que permitió recorrer diferentes momentos de su universo sonoro. Da Costa había señalado que, tratándose de esta producción, podrían reunirse hasta siete años de música, muestra de la amplitud de su repertorio.

La participación de Marilyn Cháirez aportó uno de los momentos más celebrados de la noche. La cantante tuvo una destacada participación y logró involucrar directamente al público al invitarlo, con un “grito de guerra”, a acompañarla en una de las canciones de Dragon Ball.

Papás e hijos cantaron junto con sus hijos, convirtiendo la sala en un espacio de celebración colectiva y confirmando el carácter intergeneracional de la propuesta.

El recorrido musical continuó con temas de diferentes universos del anime, entre ellos Pegasus Fantasy, de Saint Seiya; Rengoku Theme, de Demon Slayer, y varias piezas relacionadas con One Piece.

La velada llegó a uno de sus momentos más nostálgicos con la participación de Héctor Lee.

El actor de doblaje realizó un popurrí de voces de algunos de los personajes que han acompañado su carrera. Posteriormente interpretó Mazinger Z / Infinity, generando el reconocimiento y entusiasmo de los asistentes.

La presencia de Lee aportó un vínculo directo con la memoria de quienes crecieron escuchando aquellas voces y canciones en televisión. La interpretación de la OSSLA permitió redescubrirlas desde una dimensión sinfónica.

La última parte del programa estuvo dedicada al universo de Dragon Ball, con temas como Prologue & Subtitle I / The Cell Game, Which Calls Forth Death, The Incredible Mightiest vs. Mightiest, The Three Great Super Saiyan y CHA-LA HEAD-CHA-LA, de Hironobu Kageyama, uno de los temas más reconocibles de la serie.

Además de su trabajo como director, Alexandre Da Costa demostró su habilidad como violinista, sumando al concierto un momento de especial lucimiento instrumental.

Esto reforzó la dimensión artística de una propuesta que, aunque parte de referentes populares, exigió a la orquesta precisión, energía y capacidad interpretativa.

El cierre mantuvo el entusiasmo hasta los últimos compases. El solo del baterista encendió al público y llevó la energía del concierto a uno de sus puntos más altos, dejando en evidencia que la propuesta había conseguido trasladar al escenario sinfónico el espíritu dinámico y espectacular asociado al anime y al manga.

La velada concluyó entre aplausos y entusiasmo, con un público que no solamente escuchó las bandas sonoras de sus series favoritas, sino que pudo vivirlas de una manera diferente: acompañadas por una orquesta sinfónica y compartidas en familia.