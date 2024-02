El heavy metal llegó al ágora Rosario Castellanos del Instituto Sinaloense de Cultura para hacer vibrar a los jóvenes con el concierto Bitache Kingdom Vol. 2.

Cientos de jóvenes convivieron con los sonidos de Corpus Mortum, Sigillum, Corrosive Vomit y Enterrador, como parte de un programa inclusivo diseñado por el Isic para abrir un espacio a la juventud que gusta de este tipo de expresiones musicales y de la cultura contemporánea.

El rock pesado hizo sentir su energía y calentó al máximo la noche a orillas del malecón, en la sede del Centro Cultural Genaro Estrada.

Abrió la banda Corrosive Vomit, integrada por Arlan García, en el bajo, Carlos Valle en la guitarra y voz, y Héctor en la guitarra, con canciones como Gorilla gang, Before a repulsive end, Wrong side of the Hood, Invaders, Slam In Da’ Streets y The only witness, todas de la autoría del grupo, y quienes reivindican un rock realmente pesado, que entusiasmó a la raza desde los primeros acordes.

A su vez, Sigillum, banda especializada en black metal melódico con ocho años en la brega, liderados por su guitarrista Abel Salazar, Roy Aguilar en el bajo, Fernando Ruiz en la guitarra, Ángel Ruiz en la batería y Óscar Bañuelos en la voz, quienes se caracterizan por dar un sonido propio al rock de los 90, y que entusiasmaron a la plebada con piezas como Sigillum tenebrae, Autumn Fell, Where heroes Die, Bellum erga omnes, todas de su autoría, y cerraron con un estreno, El eco de los caídos, en próximo lanzamiento en sus plataformas.