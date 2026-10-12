Vincularán las artes con el bienestar emocional en congreso en Mazatlán

Con el propósito de explorar cómo el arte y la cultura contribuyen al bienestar emocional y la salud mental, el 28 y 29 de octubre se realizará el Congreso Educación desde las Artes, con actividades en el Teatro Ángela Peralta y Casa Haas.

Óscar García Osuna, director del Instituto Municipal de Cultura, presentó los detalles del encuentro, que reunirá a especialistas, representantes de instituciones educativas, artistas y profesionales para reflexionar sobre el papel de las disciplinas artísticas en la formación de las personas.

El funcionario explicó que la propuesta parte de la necesidad de abordar la salud emocional desde una perspectiva científica y reconocer el potencial del arte como herramienta para fortalecer la autoestima, la expresión de las emociones, la conexión social y el bienestar.

“Lo que queremos es comprender y construir sobre cómo el arte ayuda en todo eso”, expresó García Osuna.

La programación del primer día, el miércoles 28 de octubre, comenzará con la ceremonia inaugural a las 9:30 horas, seguida de la conferencia “Estudios científicos del poder del arte y la cultura en el bienestar”, prevista para las 10:00 horas.

A las 11:45 horas se abordará “El reto de la inteligencia emocional en la formación y creación de cultura”. Por la tarde se desarrollarán las sesiones “El rol de las instituciones en la formación para la salud mental”, “Diálogos inspiradores” y “Conversaciones para el futuro”, para concluir la jornada con “Talent Show”.

El congreso también busca poner atención en quienes tienen la responsabilidad de formar a niños, jóvenes y adultos, tanto en las escuelas como en los espacios laborales.

El segundo día, el jueves 29 de octubre, iniciará con la charla “La vida en bienestar: descubrimientos poderosos”, posteriormente, los asistentes se distribuirán en talleres enfocados en distintas disciplinas y herramientas para el desarrollo personal y artístico.

Entre los temas se encuentran, El futuro de un artista, Currículo para la vida, Cuando las voces se encuentran, Eres como te mueves: el cuerpo, mapa de conciencia, Modelando emociones, El camino del héroe, Herramientas emocionales, Descubriendo la personalidad de los grandes artistas, Danzar desde las tradiciones y Ballet con texto.

El programa contempla la participación de especialistas nacionales e internacionales, entre ellos investigadoras vinculadas con el estudio científico del bienestar, además de artistas y docentes que compartirán experiencias sobre la relación entre la práctica artística, la formación y el desarrollo personal.

El registro se habilitaría a partir del 11 de octubre a las 18:00 horas y que la programación detallada de los talleres estaría sujeta a validación.

Las actividades generales del congreso serán gratuitas, por lo que se invitó a los interesados a consultar la convocatoria y los mecanismos de inscripción.