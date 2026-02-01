Virtuosismo sin fronteras en ‘Stradivarius and Brahms in Mazatlán’

El Teatro Ángela Peralta fue escenario de una tarde de alto refinamiento musical con la celebración de la edición 16 de la Temporada Gordon Campbell, que presentó el espectáculo Stradivarious y Brahms.

El evento fue protagonizado por el violinista y director canadiense Alexandre d’a Costa, quien estuvo acompañado por el pianista Serhiy Salov y el maestro del corno Gordon Campbell, en un concierto que destacó por su virtuosismo, profundidad expresiva y excelencia interpretativa.

El concierto reunió a un público, mayoritariamente integrado por miembros de la comunidad extranjera que radica en el puerto, quienes se mostraron atentos y complacidos ante la calidad artística desplegada en el escenario, respondiendo con aplausos al cierre de cada sección del programa.

La primera parte del concierto estuvo dedicada a la Sonata para violín y piano en sol mayor, Op. 78 de Johannes Brahms, interpretada por Alexandre d’a Costa al violín y Serhiy Salov al piano.

La ejecución de los movimientos Vivace ma non troppo, Adagio/Più andante y Allegro molto moderato permitió apreciar el equilibrio entre la sensibilidad lírica del violín y la solidez técnica del piano, logrando una lectura elegante y emotiva de la obra, caracterizada por una comunicación musical fluida y una cuidada dinámica sonora.

Tras el intermedio, el programa continuó con una atractiva combinación camerística que integró al maestro Gordon Campbell al corno, para interpretar el Trío para corno en mi bemol mayor, Op. 40, también de Brahms.Los movimientos Andante, Scherzo (Allegro), Adagio mesto y Allegro con brio fueron ejecutados con notable precisión, destacando la calidez del corno y su diálogo constante con el violín y el piano, en una interpretación que conjugó fuerza, delicadeza y cohesión instrumental.

Alexandre d’a Costa, reconocido internacionalmente por su virtuosismo y por tocar instrumentos históricos como el Stradivarius, confirmó su prestigio como artista de Sony Classical y ganador de premios como el Juno, además de su sólida trayectoria como solista y director con más de 100 orquestas alrededor del mundo.

Su liderazgo musical se reflejó tanto en la ejecución técnica como en la expresividad interpretativa.

Por su parte, Serhiy Salov, pianista canadiense de ascendencia ucraniana, aportó una interpretación precisa y sensible, respaldada por una carrera que incluye premios internacionales y una destacada participación en el ámbito cinematográfico.

Por su parte, Gordon Campbell, figura fundamental de la temporada que lleva su nombre, mostró una vez más su amplia experiencia como solista, maestro y director, consolidando una tarde de alto nivel artístico.

Proyección

Gordon Campbell aprovechó el concierto para presentar un video conmemorativo del Premio Sinaloa de las Artes 2025, galardón que le fue otorgado en diciembre del mismo año y que representa el máximo reconocimiento que concede el Gobierno del Estado en este rubro.

Cabe comentar que el premio es destinado a distinguir a los sinaloenses cuya trayectoria y obra creativa han contribuido de manera significativa al enriquecimiento del patrimonio cultural y al desarrollo del arte, tanto en la entidad como fuera de ella.

Al concluir la proyección, el público respondió con un prolongado aplauso de pie, en muestra de reconocimiento y admiración hacia el maestro, que ha forjado una carrera en el estado.