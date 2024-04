Como un homenaje a quienes desempeñan el periodismo, una de las profesiones más riesgosas de México, y con la idea de visibilizar lo que implica realizar este oficio, se presentará la obra de teatro ‘Rojo’.

Una propuesta de Cree Ser Producciones, esta obra, creada, escrita y dirigida por Jessica Aceves, busca ser un tributo al trabajo que todos los periodistas ejercen diariamente, en medio de la inseguridad.

”Mi intención es presentar un poco de lo mucho que sé de ser periodista. Para mí escribir Rojo fue un proceso pensado en hacer una reflexión social no solo a nivel nacional, sino internacional, dado que no se puede ocultar que algo está pasando; no podemos hacer caso omiso sobre cómo cada vez, es más peligroso ser periodista en México, uno de los países más letales para ejercer esta profesión”, señaló Aceves.