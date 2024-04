“Está muy bonito todo y muy interesante. Yo leo mucho y me gusta mucho estar aquí; y como dan oportunidad a gente que no lee mucho y así conocer más. Me gustan los libros clásicos, romance y acción. Que se animen a venir, a conocer nuevas experiencias tanto para los que leen como para los que no leen”.

“Es interesante, no acostumbro a leer libros, pero me está pareciendo una buena exposición de libros. Que vengan a la feria, que lean, la verdad leyendo se aprende mucho, yo antes escribía muy feo y hablaba muy mal, mi léxico ha mejorado mucho, la forma en que te desenvuelves con las personas es mucho mejor. Lean libros de interés”, David Cruz, estudiante de la preparatoria Rubén Jaramillo.

María Elvira Medrano, compartió su opinión,.

“Me ha tocado en varios años, y la verdad me encanta, es una buena motivación para los alumnos, que continúen leyendo, que no dejen esta actividad que es muy importante y la verdad está muy bien. Acompáñenos es algo que no se les va a olvidar, que les va a quedar un mensaje muy bonito, es gratuito para todos los estudiantes y lo van a disfrutar”.

La FeliUAS tiene por sede el polideportivo universitario con 22 casas editoriales invitadas que estarán presentes del 23 al 27 de abril del presente año.