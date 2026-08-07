Visitará Culiacán el Nuncio Apostólico Monseñor Joseph Spiteri

La Diócesis de Culiacán, en comunión con la iglesia universal, anunció visita a Sinaloa del Nuncio Apostólico, Monseñor Joseph Spiteri, quien del 7 al 10 de octubre, recorrerá sus comunidades, sostendrá reuniones con fieles, sacerdotes, seminaristas, personas consagradas y agentes de pastoral. Así lo dio a conocer el Obispo de Diócesis de Culiacán, Monseñor Jesús José Herrera Quiñónez. El jerarca expresó el júbilo por recibir en los próximos meses al enviado del Papa León XIV en México, quien, dijo, viene a escuchar el latido de esta iglesia, a conocer de cerca su fe, sus desafíos, sus esperanzas y sus proyectos, para llevar al Santo Padre el testimonio vivo de una comunidad que, aun en medio de las dificultadas, permanece fiel al evangelio.

El Obispo de Diócesis de Culiacán, Monseñor Jesús José Herrera Quiñónez, da a conocer la visita del Nuncio Apostólico.

“Monseñor Spiteri ha aceptado con mucha emoción la invitación que le hemos hecho para visitarnos en nuestra Diócesis. Por ello, hago un llamado por conservar la unidad, el espíritu, con el vínculo de la paz”, expresó monseñor Herrera Quiñónez. “La visita del Nuncio Apostólico, constituye un acontecimiento especial significado para toda la iglesia, no se trata solamente de una visita oficial de la santa sede, sino una manifestación concreta de la comunión que une a nuestra Diócesis con el sucesor de Pedro y con la iglesia universal”. Monseñor sostuvo que los representantes pontífices tienen la misión de fortalecer los lazos y vínculos de unidad entre la sede apostólica y las iglesias particulares, tal y como es la Diócesis de Culiacán.

El secretario canciller Ramón A. Ibarra celebra la visita de Monseñor Spiteri a Culiacán.

“Al recibir al Nuncio Apostólico, renovamos nuestra comunión con el Santo Padre, y hacemos visible nuestra pertenencia a la única iglesia de Cristo. Monseñor Joseph Spiteri ha expresado su deseo de recorrer las distintas zonas pastorales de nuestra Diócesis, más que visitar lugares, desea encontrarse con las personas, escuchar a los sacerdotes y diáconos, dialogar con los seminaristas, compartir con las personas consagradas, entre otros”. Resaltó que esta visita acontece en un momento providencial para la Diócesis de Culiacán, por lo que se ha iniciado un proceso de renovación pastoral, inspirados en la sinodalidad, discerniendo juntos los caminos que el Señor señala para la elaboración de su plan diocesano de pastoral. La visita del Nuncio, dijo, será un estímulo para seguir fortaleciendo este camino de comunión, participación y misión. “El Estado de Sinaloa continúa experimentando situaciones de violencia que han dejado dolor y preocupación en las familias, en los jóvenes, en quienes trabajan en el campo, en los comerciantes, y en tantos hombres y mujeres que anhelan vivir en paz”. Monseñor Herrera Quiñónez destacó que como iglesia comprometida, comparte el sufrimiento de su pueblo, por lo que renuevan su compromiso en anunciar el Evangelio de la reconciliación y la esperanza. Sostuvo, que en este contexto, que adquiere un significado especial, que después de más de dos décadas, la Diócesis de Culiacán vuelva a recibir una visita pastoral de esta amplitud, por parte de un Nuncio Apostólico. También exhortó a toda la iglesia diocesana a prepararse espiritualmente para este acontecimiento de gracia, y pidió a los presbíteros que, en los días previos a la visita pastoral, eleven una intención especial por frutos en todas las celebraciones eucarísticas. Asimismo, invitó a las comunidades parroquiales, a la vida consagrada, a los movimientos y asociaciones de fieles, a intensificar su oración, mediante momentos de adoración al Santísimo Sacramento y el rezo del Santo Rosario. Próximamente la Diócesis de Culiacán, dará a conocer la agenda, horarios y lugares donde estará presente Monseñor Joseph Spiteri y así acudir a su encuentro.

Monseñor Joseph Spiteri.