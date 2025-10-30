Viva la magia y el romance, en el ballet ‘Cenicienta’

La Compañía de Ballet de Mazatlán presentará esta obra llena de majestuosidad y elegancia, el viernes 7 y sábado 8 de noviembre como parte del Festival Cultural Mazatlán 2025. Una historia donde la inspiración y el amor incondicional están destinados a triunfar.

Primeros bailarines asumen un gran reto

Los roles protagónicos en esta grandiosa producción del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, recaen en Sandra Fernández y Óscar Treto, primeros bailarines de origen cubano, ambos miembros de la Compañía de Ballet de Mazatlán. Sandra dará vida a la dulce Cenicienta, mientras que Oscar encarnará al Príncipe Azul.

Ambos bailarines coinciden en la gran responsabilidad y el significado que estos roles tienen en sus carreras.

“Estamos ultimando detalles, la obra está en su totalidad, y me toca hacer el papel del Príncipe Azul. Para mí es un reto, ya que es la primera vez que hago este papel protagónico. Al ser uno de los grandes clásicos, tenemos muchas responsabilidades. En lo personal, es uno de los retos más grandes por el arduo trabajo y la disciplina que conlleva”, comentó Óscar Treto.

Sandra Fernández, originaria de La Habana, Cuba, adelantó que el público será testigo de grandes escenas, gracias a la exigencia artística de la obra y a la excelente versión elaborada por la maestra Zoila Fernández Fernández.

“El trabajo de la maestra Zoila se ve reflejado muy bien, se entenderá a la perfección este cuento infantil. En la escena del hada madrina habrá muchas sorpresas, y lo que puedo contar es que todos se desbordarán de emoción justo al momento del hechizo, ¡será única esta escena!”, exclamó la bailarina.

Talento local en escena

Este gran evento contará también con la participación de alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Ballet del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, jóvenes con sólida formación académica. Los profesionales coinciden en que este tipo de trabajos en escena enriquece enormemente el proceso educativo y desarrollo de cada participante.