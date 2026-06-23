‘Viva Las Vegas’ y los años 80 brillan en el fin de curso del Centro de Seguridad Social

El escenario del Teatro Antonio Haas se transformó en una pasarela de glamour, música y emociones durante el Festival de Fin de Curso del Taller de Baile de Salón del Centro de Seguridad Social (CSS).

Una velada en la que las alumnas demostraron los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo y recibieron el reconocimiento del público, que respondió con aplausos constantes durante toda la presentación.

La primera parte del espectáculo correspondió al cabaret dirigido por la maestra Marisol Curiel, quien llevó a escena una propuesta llena de energía, elegancia y teatralidad bajo el título “Viva Las Vegas”.

La función abrió con “cancán”, para después dar paso a una serie de números inspirados en los grandes musicales y espectáculos de revista.

Temas como “Overture/And All That Jazz”, popularizado por Catherine Zeta-Jones y Renée Zellweger en la película Chicago; “Hey Pachuco!”, de Royal Crown Revue; y el clásico “Sing Sing Sing”, de Benny Goodman, hicieron vibrar al auditorio con coreografías dinámicas y una cuidada ambientación escénica.

La atmósfera del cabaret continuó con “Dr. Wanna Do”, “Nowadays/Hot Honey Rag” y el intenso “Tango del Pabellón”, interpretado por seis bailarinas que arrancaron una de las primeras ovaciones de la noche.

Más adelante llegaron piezas como “El Tango de Roxanne”, “Mambo”, “La rumba ta’ buena”, “Hasta que se rompa el cuero” y “Dangerous Woman”, que mostraron la versatilidad y el crecimiento artístico de las participantes.

El programa también incluyó momentos de sensualidad y romanticismo con “El Murlesque”, “Ay! San Miguel “,”Imitadora”, ”Toda una vida” e “I Am a Ghost”, números que permitieron apreciar diferentes estilos de interpretación y expresión corporal.

Tras un breve receso, el público fue invitado a viajar en el tiempo con la segunda parte del espectáculo: una revista musical producida por el profesor Alejandro Rodríguez, inspirada en la nostalgia de los años 80 y en el exitoso musical Mentiras.

La producción reunió algunas de las canciones más representativas del pop romántico en español, interpretadas a través de coloridas coreografías y cuadros escénicos que despertaron la memoria colectiva de los asistentes.

Melodias como “Él me mintió”, “Castillos”, “Soy una señora”, “El gato y yo”, “Pobre secretaria”, “Soldado del amor” y “Baño de mujeres” fueron recibidas con entusiasmo por el público, que acompañó varias de las melodías con aplausos y muestras de complicidad.

Uno de los momentos más celebrados llegó con “De qué te vale fingir”, interpretada por las cuatro protagonistas de la revista musical, quienes lograron conectar con los asistentes gracias a una puesta en escena llena de humor, dramatismo y referencias a la estética ochentera.

A lo largo de la noche quedó de manifiesto el trabajo realizado durante meses por alumnas y maestros, así como el compromiso de promover actividades artísticas y recreativas que fortalecen la convivencia y el desarrollo cultural de la comunidad.

Como cierre de la celebración, autoridades y maestros realizaron la entrega de diplomas a todas las alumnas que culminaron satisfactoriamente el curso de baile de salón del Centro de Seguridad Social, reconociendo su dedicación, constancia y entusiasmo.

Entre aplausos, fotografías y muestras de afecto, las graduadas recibieron sus constancias en una emotiva ceremonia que puso punto final a una noche de talento, disciplina y pasión por la danza, dejando en el público el recuerdo de un espectáculo lleno de ritmo, color y alegría.