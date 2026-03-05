Viven experiencia sensorial en el Paseo del Ángel con The Ocean Veil

A manera de un ritual, donde lo que se busca es sanar el cuerpo y la mente a través de la música, The Ocean Veil ofreció el concierto ‘Ritual sonoro, estrellas del mar’, en el programa Miércoles de Concierto, desde el corredor gastronómico y cultural del Paseo del Ángel.

La agrupación conformada por Vincent Vice, en la primera voz, Vayolet Rouse, alternando con Vincent y los coros de Victorian Fae; además de la participación de Vanesa Zazueta, como invitada especial, interpretó temas de autoría propia como Amor azul, Watch the birds e Ignite the fire.

Inspirados en el Rock gótico, la sicodelia y lo que llaman “música medicinal”, el grupo The Ocean Veil es un proyecto musical donde la voz se convierte en portal; un umbral entre la magia y el mundo emocional.

Ataviados con colores claros, telas de textura suave como la gasa y el encaje, además de estampados florales, los noveles músicos interpretaron también Raw elevation, The hero’s quest y Good night.

A través de los viajes sonoros y la meditación; su sonido habita lo etéreo y lo ritual, fusionando armonías vocales, atmósferas oceánicas y una sensibilidad alquímica que transforma la emoción en experiencia sonora.

Además de sus propias creaciones, la agrupación interpretó temas como Dios del sol, White Rabbit y The phantom of the opera.

Luego de recibir reconocimiento por su participación en el programa adscrito a la Dirección Genarl de Extensión de la Cultura y la Dirección de Actividades Artísticas, The Ocean Evil dejó claro que propone un viaje íntimo y expansivo a la vez, donde el canto colectivo despierta memorias antiguas, conecta con lo sagrado y permite al oyente sumergirse en un estado de contemplación, sanación y belleza; no sólo es música, es el velo levantándose.