Viven familias sinaloenses la magia de los títeres

El teatro guiñol llega a todos con el Festival Internacional Nortíteres, que ha llevado alegría a cientos de familias sinaloenses que han disfrutado de los espectáculos en foros cerrados, parques y escuelas.

La vigésima novela edición del festival, organizado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, desde hace casi tres décadas, inició con la entrega del Reconocimiento al Mérito Titiritero a Héctor Vélez.

Titiriteros de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Portugal y México han entregado su talento a niños que mañanas y tardes han disfrutado de diversos espectáculos en espacios culturales y recreativos.

Entre ellos, el de José Ramón SAX, que compartió canciones de Cri-Cri, en Foro Abierto Socorro Astol de la Casa de la Cultura UAS,

El festival arrancó con la entrega del reconocimiento al maestro Héctor Vélez, uno de los pilares del guiñol universitario, en un espacio que fue escenario de ensayos y encuentros que marcaron la historia del teatro en Sinaloa.

Al homenaje acudió Rodolfo Arriaga Robles, en representación del Instituto Sinaloense de Cultura, quien recordó el trabajo de Vélez como de vocación y entrega.

“El trabajo que Héctor realizó fue de mucha vocación y entrega; si hoy estamos en este festival, se lo debemos a gente como Héctor”.

Fernando Mejía Castro, director del Festival Nortíteres, celebró la presencia de antiguos compañeros del grupo de guiñol y agradeció a quienes continúan dando vida al proyecto dentro y fuera de la UAS.

Héctor Vélez Salazar, figura histórica del guiñol universitario, con más de cuatro décadas dedicadas a la creación, la docencia, así como la formación de nuevas generaciones.

El sinaloense Vélez nació en Eldorado, y fue cofundador del Teatro Guiñol Universitario. Trabajó al lado de don Pedro Carreón durante más de dos décadas.

Tras recibir el reconocimiento, Vélez agradeció a su familia, a colegas de distintas épocas ya los artistas internacionales presentes.

“No quiero dejar de mencionar que esto también es de mi hijo, mi familia, para ellos”.

La compañía de títeres “La Cucaracha” y el cuenta cuentos Óscar Torrez, llevaron títeres a la Primaria Lázaro Cárdenas.

Ahí, niñas, niños y docentes disfrutaron de un momento lleno de imaginación, risas y aprendizaje, donde el arte se convirtió en el puente perfecto para inspirar a nuestra comunidad escolar.

El grupo Teatro Comunidad presentó por su parte el espectáculo “Chiriventos: Cantos y Cuentos”, en el Foro Experimental Socorro Astol de la Casa de la Cultura de la UAS.

Mientras que en el Parque Culiacán familias completas disfrutaron de una función especial junto al “Lago Encantado”, a cargo del grupo Mamulengo Alegría (Brasil), quienes con su obra “El Casamiento de Tião Sin Suerte y Chiquinha Mucho” llenaron el ambiente de risas, asombro y aplausos.

El teatro de títeres un lenguaje universal que une culturas, esta vez usó un colorido retablo y personajes entrañables, creando un espacio de convivencia familiar

A su vez, Proyecto Géminis presentó ‘Marionetas de sueños en el Foro Experimental Socorro Astol de la Casa de la UAS, en tanto que La cucaracha títeres compartió “El Coyote, el conejo y otros cuentos”, y la Compañía Mamulengo Alegría, el espectáculo titiritero “El Casamiento de Tião Sin Suerte y Chiquinha Mucho Gusto”.