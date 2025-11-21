$!Viven intensa jornada poética en la Feria del Libro de Los Mochis

Una intensa jornada de actividades se viven en la Feria del Libro de Los Mochis. Poetas mexicanos charlaron y compartieron sus más recientes libros ante un público sensible y ávido de escucharlos.

Una de las actividades literarias más conmovedoras de la jornada fue la presentación de La medida de todas las cosas, poemario de Eduardo Saravia, ganador del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2024.

En la literatura, la figura paterna suele aparecer como ausente o autoritaria. Inspirado en Carta al padre de Franz Kafka, Saravia explora en este libro una relación profundamente conflictiva con su propio padre, reconstruyendo su infancia desde el dolor, la memoria y la búsqueda de sanación.

En un contexto contemporáneo que replantea las nociones de autoridad y vínculos familiares, La medida de todas las cosas ofrece una mirada íntima sobre el trauma y el poder del arte para transformar la experiencia vivida.

El autor recordó que su proceso de escritura comenzó tras la muerte de su padre, un suceso que detonó una necesidad urgente de expresar aquello que durante años había permanecido silenciado.

“Como sucede en los núcleos familiares patriarcales, en casa nos debíamos a la obediencia. A él no le gustaba que yo, adolescente entonces, perdiera el tiempo escribiendo tonterías. Cuando murió no supe qué hacer salvo ponerme a escribir, bajo una presión insoportable”, relató.

Saravia explicó que escribió el manuscrito en 2006, durante su residencia en la Fundación para las Letras Mexicanas, bajo el título Padre Oscuro. Sin embargo, decidió no compartirlo en las tutorías ni con la mayoría de sus compañeros, pues la carga emocional del texto le resultaba demasiado íntima.

“Lo escribí más como una catarsis que como un libro de poemas. Yo odiaba a mi padre. Incluso cambié mi apellido de Domínguez por Saravia al entrar a la Fundación; no por una intención literaria, sino emocional”, explicó.

Con el paso del tiempo, el archivo se extravió tras un cambio de equipo y correo electrónico. Años después, un amigo cercano —y uno de los pocos que conoció el manuscrito original— le reveló que conservaba una copia.

“Me dijo que debía revisarlo y concursarlo, porque era el menos malo de mis libros. Lo envié a concursos unas ocho o diez veces, pero nunca lo volví a leer. Para mí, sus verdades eran irrespirables”, dijo.

El poeta compartió que la obra resurgió gracias al vínculo que los lectores crean con ciertos libros y la persistencia de su amigo, quien tras releerlo en 2023 sugirió cambiarle el título.

“Al día siguiente le envié varias opciones. Sin dudar, eligió La medida de todas las cosas, una frase de Kafka que aparece en el texto”, afirmó.