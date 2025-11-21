$!Viven intensa jornada poética en la Feria del Libro de Los Mochis

Una intensa jornada de actividades se viven en la Feria del Libro de Los Mochis. Poetas mexicanos charlaron y compartieron sus más recientes libros ante un público sensible y ávido de escucharlos.
Una de las actividades literarias más conmovedoras de la jornada fue la presentación de La medida de todas las cosas, poemario de Eduardo Saravia, ganador del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2024.
En la literatura, la figura paterna suele aparecer como ausente o autoritaria. Inspirado en Carta al padre de Franz Kafka, Saravia explora en este libro una relación profundamente conflictiva con su propio padre, reconstruyendo su infancia desde el dolor, la memoria y la búsqueda de sanación.
En un contexto contemporáneo que replantea las nociones de autoridad y vínculos familiares, La medida de todas las cosas ofrece una mirada íntima sobre el trauma y el poder del arte para transformar la experiencia vivida.
El autor recordó que su proceso de escritura comenzó tras la muerte de su padre, un suceso que detonó una necesidad urgente de expresar aquello que durante años había permanecido silenciado.
“Como sucede en los núcleos familiares patriarcales, en casa nos debíamos a la obediencia. A él no le gustaba que yo, adolescente entonces, perdiera el tiempo escribiendo tonterías. Cuando murió no supe qué hacer salvo ponerme a escribir, bajo una presión insoportable”, relató.
Saravia explicó que escribió el manuscrito en 2006, durante su residencia en la Fundación para las Letras Mexicanas, bajo el título Padre Oscuro. Sin embargo, decidió no compartirlo en las tutorías ni con la mayoría de sus compañeros, pues la carga emocional del texto le resultaba demasiado íntima.
“Lo escribí más como una catarsis que como un libro de poemas. Yo odiaba a mi padre. Incluso cambié mi apellido de Domínguez por Saravia al entrar a la Fundación; no por una intención literaria, sino emocional”, explicó.
Con el paso del tiempo, el archivo se extravió tras un cambio de equipo y correo electrónico. Años después, un amigo cercano —y uno de los pocos que conoció el manuscrito original— le reveló que conservaba una copia.
“Me dijo que debía revisarlo y concursarlo, porque era el menos malo de mis libros. Lo envié a concursos unas ocho o diez veces, pero nunca lo volví a leer. Para mí, sus verdades eran irrespirables”, dijo.
El poeta compartió que la obra resurgió gracias al vínculo que los lectores crean con ciertos libros y la persistencia de su amigo, quien tras releerlo en 2023 sugirió cambiarle el título.
“Al día siguiente le envié varias opciones. Sin dudar, eligió La medida de todas las cosas, una frase de Kafka que aparece en el texto”, afirmó.
Brenda Ríos presenta “Aspiraciones de la clase media”
En una amena y cercana charla, la poeta Brenda Ríos presentó Aspiraciones de la clase media, un poemario que retrata con lucidez y honestidad la vida emocional y social de un sector que vive en constante tensión entre el deseo y la realidad.
Compartió con el público los ejes principales de este libro, que reúne textos poéticos cargados de ironía, desencanto y sensibilidad, donde se reflejan los anhelos, preocupaciones y sueños rotos de los adultos jóvenes de una generación marcada por la precariedad.
Aspiraciones de la clase media muestra, con un lenguaje directo y en ocasiones mordaz, los escenarios cotidianos en los que se mueve este sector: las difíciles condiciones laborales, la falta de oportunidades para ascender socialmente, la imposibilidad de acceder a una vivienda y la inestabilidad emocional derivada de un sistema que parece no ofrecer salidas.
Habló también de la “intemperie sentimental” que atraviesa buena parte de la ciudadanía, ya sea por la presión de un sistema laboral opresivo o por haber crecido en entornos descoloridos y limitantes. Su obra se convierte así en un espejo que refleja con crudeza —pero también con belleza— el fracaso global que enfrenta una generación desencantada.
El poeta Baudelio Camarillo presenta “Cuerpo bajo las aguas”
Considerado una de las voces poéticas más atractivas de México, gracias a su dulce lirismo y a una cadencia verbal que lo distingue, el poeta Baudelio Camarillo llegó a la sala de presentaciones de la Feria para compartir su más reciente poemario, Cuerpo bajo las aguas. El autor, galardonado con el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes y el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta, ofreció una charla íntima y profunda sobre los temas que han marcado su obra.
Uno de los temas que más llamó la atención del público fue la transición del “poeta del río” hacia la vida en la ciudad. Camarillo compartió cómo este entorno, árido y de pasos pesados, ha influido en su mirada poética, permitiéndole describir con madurez apacible los espacios que ahora habita y que se han vuelto parte de su cotidianidad.
La presentación dejó entre los asistentes la sensación de haber sido invitados a beber del agua poética del autor: de sus lunas, de su memoria, y de esos sorprendentes hallazgos que Baudelio Camarillo convierte en versos que fluyen con la naturalidad de un cauce vivo.
Guadalupe Lezama presenta “No vendrá el armisticio”
Como parte del Encuentro de Poesía Norma Bazúa que se lleva a cabo dentro de la Feria del Libro, la escritora Guadalupe Lezama presentó su poemario No vendrá el armisticio, una obra que, explicó, opera como un acto purificador en el que la voz poética expone experiencias micro-políticas para revelar una esfera material, imaginaria y cruel: la esfera patriarcal y capitalista.
El libro está estructurado en cuatro apartados, cada uno con una estética y una intención distinta, pero unidos por un hilo crítico y emocional que atraviesa toda la obra.
El primero se adentra en los amores secretos y mal correspondidos, pasiones intensas que existen sobre todo en la mente de quien ama y que revelan la fragilidad y el autoengaño del deseo. El segundo surge como un capricho de su fascinación por La Celestina y la reinterpreta como una mujer que, lejos de ser solo alcahueta, resulta víctima de un traficante de amores que manipula sus afectos y su destino.
El tercer apartado adopta un tono satírico para retratar la ciudad y sus discursos, sus contradicciones, sus movimientos absurdos y la manera en que estos influyen en la vida cotidiana, y el cuarto capítulo profundiza en temas como la familia, el matrimonio, los vicios y los deseos, en una mirada que se entrelaza con la crítica social.