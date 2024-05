”No tengo palabras la verdad para todo lo que está sucediendo en este momento, yo encontré a los amigos, a las actuales autoridades apoyando un evento, una trayectoria de 50 años, yo fui uno de los fundadores de Difocur, y aquí me jubilé, y estoy muy contento por todo esto, montándose una exposición de lo que fue mi paso por la danza a lo largo de cinco décadas”, señaló Ibarra García.

Ibarra destacó que la principal satisfacción que le deja este homenaje, es ver todos los resultados de una enseñanza, donde escénicamente se van a volver a encontrar los bailarines de 1987 en un mismo escenario, mostrando todo lo que aprendieron, llevando su conocimiento a nuevas generaciones.

“La danza en mi vida ha sido una de las actividades más importantes en mi vida, en cuanto a mi labor, en ella me desarrollé desde los 12 años de edad, con la oportunidad de seguir bailando, pero mi meta no era solo convertirme en bailarín, mi meta era llegar a tener un grupo de danza y gracias a Dios me lo permitió”.

Considera que su mejor legado dentro de la danza es saber que la mayoría de hoy ex alumnos son maestros de danza, esto gracias a que absorbieron perfectamente la formación en las artes para compartirlas con otros, creando a su vez nuevas generaciones de bailarines.

Con este evento, se le brinda un homenaje no solo a un maestro, también a un amigo, a un doctor, todo en una sola persona.

“Hoy es la gran fiesta para él, también para la cultura sinaloense, celebrando sus 50 años en la danza, en la cultura, en el arte sinaloense, y en el arte mexicano”, se escuchó decir en el evento.

En su mensaje, Juan Salvador Avilés, director del ISIC, manifestó que en este día de fiesta se podrá apreciar con mayor magnitud el trabajo del maestro Santiago Ibarra.

“El ISIC próximamente cumplirá 50 años, y Santiago Ibarra ya estaba ahí, y el vio crecer la mayor parte de las compañías que hoy existen en el instituto, y otras más que seguramente están trabajando en otros estados de la República y algunos municipios de Sinaloa, agradezco mucho su presencia, y felicidades de nuevo”, resaltó Salvador Avilés.