Viven la ‘Fuerza Jedi’ con la OSSLA Y Guitar Wars Project

El soundtrack de La guerra de las galaxias volvió a sonar desde el escenario del Teatro Pablo de Villavicencio, con el estreno mundial del Double Concerto Suite 2025 para guitarristas Jedi y Sith acompañados por la Imperial Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, y como solistas, los guitarristas y compositores Robbin Blanco, mexicano, y el canadiense Sebastien Moreau, de Guitar Wars Project, bajo la dirección del maestro Armando Pesqueira.

Guitar Wars Project es un concepto instrumental basado en la banda sonora de Star Wars, con nuevos arreglos para dos guitarras, para lo cual adaptaron la música original de John Williams utilizando técnicas de guitarra clásica, eléctrica y acústica, dando como resultado una fusión de estilos entre jazz, músicas del mundo, clásica y flamenco.

El programa formó parte del 25 Festival Internacional de Guitarra Sinaloa 2025, y tendrá una segunda función este domingo 25 de mayo a las 12:30 horas, con boletos a un costo de 250 pesos en la planta baja y 150 pesos.

Al inicio, la Orquesta sola dedicó la primera parte a temas musicales emblemáticos de la saga, y abrió con The Flag Parade (de la suite The Phantom Menace), que provocó los primeros aplausos, para seguir con la Suite de The Force Awakens, con los temas Marcha de la resistencia, Tema del Rey, Scherzo for X-Wings, The Jedi Steps y The Jedi Steps and Finale.