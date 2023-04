Una vez instalados, el concierto dio inicio con el tema Flag Parade del filme Star Wars Episodio 1: La Amenaza fantasma (1999) con la que poco a poco fue en los presentes despertando la fuerza, tema que fue acompañado con imágenes del filme al fondo del escenario en donde se apreciaban figuras como Anakin Skywalker, la princesa Padme, Obi Wan, adentrando a los presentes en lugares como el Planeta Naboo.

Tras esta introducción, la orquesta interpretó la pieza Across the stars del filme Star Wars: El ataque de los clones (2008) el cual igualmente fue acompañado de imágenes del filme con una pieza romántica enfocada en dos de los personajes centrales de la saga, Anakin (Alias Darth Vader) y la princesa Padme, la cual se caracterizó por su cadencia armónica en donde el sonido de las instrumentos de viento y cuerdas.

Para la tercer pieza, ante un publicó que respondía efusivamente una a una de las interpretaciones, la OSSLA presentó la pieza The forze awakens, la cual se escuchó en el filme Star Wars Episodio 7: El despertar de la fuerza, misma que los fanáticos de la saga supieron identificar gracias a las imágenes del filme donde se apreció la figura de personajes como Rey, Finn, Kylo Ren, Han Solo, y muchos más, una pieza la cual contó con cinco movimientos, March of resistance, Rey’s theme, Sherzo of X-wings, y The Jedi steps and finale.