El puerto de Mazatlán está muy cerca de la línea central y de acuerdo con los cálculos astronómicos, el eclipse iniciará a las 9:51:23 am. La fase total del eclipse empezará a las 11:07:25 am y terminará a las 11:11:45 am. El eclipse terminará a las 12:32:09 pm.

En Mazatlán, el eclipse total durará 4 minutos con 20 segundos. Esta duración es la mayor en todo el continente, contando las etapas parcial y total, la duración del eclipse será de 2 horas y 41 minutos.

En Culiacán, las actividades de observación se llevarán a cabo en el Jardín Evolutivo del Centro de Ciencias de Sinaloa, a partir de las 9:00 horas.