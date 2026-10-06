Voces emergentes mostrarán lo que hay ‘Detrás del Espejo’

Las voces de una nueva generación de escritores mazatlecos llegarán este jueves a Casa Haas con la presentación “Detrás del Espejo”, una edición especial del programa Jueves Literario que abrirá un espacio a autores emergentes de la localidad.

La cita será este 8 de octubre, a las 18:00 horas, donde Sofía Kelly, Arnoldo Rodríguez, Olivia Andrade, Carlos Maldonado, Plácida Villegas, Ulises Burqueño y Jaime Rangel subirán al escenario para compartir con el público sus primeros trabajos de narrativa breve.

Bajo la coordinación de la maestra María Muñiz, los participantes presentarán relatos de autoficción, un género que parte de experiencias personales para construir historias que transitan entre la realidad y la creación literaria.

Muñiz explicó que el título de la presentación hace referencia a aquello que permanece oculto detrás de la imagen que refleja un espejo y que, en el caso de estos autores, se revela a través de sus textos.

“Lo que vemos en el espejo es solo imagen, pero lo que está detrás del espejo es algo más profundo que se manifiesta en los textos de este grupo de escritores emergentes”, destacó.

La coordinadora señaló que se trata de un grupo de escritores en ciernes que llega con su ópera prima en narrativa breve, cada uno con una voz y estilo propios, a partir de sus experiencias y vivencias.

La presentación busca acercar al público a las nuevas voces de la literatura local y ofrecerles un espacio para compartir sus primeros trabajos frente a los lectores.

“Detrás del Espejo” se realizará este jueves 8 de octubre, a las 18:00 horas, en Casa Haas, ubicada en calle Mariano Escobedo sin número, esquina con Heriberto Frías.

La entrada será libre y abierta a todo público. El acceso al recinto comenzará 20 minutos antes del inicio de la presentación.