Voces infantiles y juveniles interpretan ‘Armonías de la Navidad’

Una mágica noche de villancicos navideños que llevó por nombre ‘Armonías de Navidad, fue la que se vivió en el Paseo del Ángel con la participación del Coro Universitario de la Facultad de Artes y el Coro Infantil y Juvenil de la Casa de la Cultura, durante su participación en el programa semanal Miércoles de concierto.

A Christmas Carols, con los arreglos de Gondon Munford, seleccionado por la directora del Coro Infantil y Juvenil de la Casa de la Cultura, Perla Orrantia, para dar inicio al programa dedicado a las fiestas que se celebran alrededor del mundo bajo un mismo fin, la paz y la hermandad.

Seguido de He carves the roast beast, tema usado como soundtrack en la película de corte navideño The Grinch y Christmas star, de John Williams, la agrupación universitaria se dio cita en el corredor gastronómico y cultural del Paseo del Ángel, para inundar de paz y esperanza, el concierto coral que se hizo acompañar por el indiscutible talento de Lilia Valdespino al piano.

Acto seguido, tocó el turno del Coro Universitario de la Facultad de Artes, agrupación fundada en 2015 y que se conforma por estudiantes de la Unidad Académica Escuela de Música, además de alumnado de otros planteles educativos de la comunidad universitaria.

Y como era de esperarse, los títulos como A la nanita nana, villancico popular, con los arreglos David Eddleman y Merry Christmas, de José Feliciano con arreglos de Mac Huff, también cobraron vida durante el recital.

Finalmente, la velada llegaría a su fin cuando ambas agrupaciones, a una sola voz, pero en todas sus tonalidades, colores y registros, interpretaron Somewhere in my memory, de John Williams, Merry christmas, de John Williams, A Holiday Sing-Alone, Popurri navideño con los arreglos de Audrey Snyder.