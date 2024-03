Entre ovaciones y muestras de entusiasmo, se realizó la primera función del programa Céline Sinfónico, el único homenaje oficial a Céline Dion, en una de las más grandes noches en lo que va del año, de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes bajo la dirección artística del maestro Alexandre Da Costa, director huésped oficial, y cinco maravillosas voces femeninas y un invitado inesperado.

Las cinco de origen sinaloense, las cantantes participantes fueron Perla Orrantia, Margarita Tizoc, Yolanda Orrantia, Sheyla y Flor de María, quienes maravillaron a los seguidores de la cantante canadiense al dar su voz a las canciones que Céline hizo inmortales, y a ellas se sumó en algunas piezas, el tenor Ricardo Rodríguez.

La esperada función se realizó en el Teatro Pablo de Villavicencio –lleno a reventar- y fue la primera de dos, la segunda de ellas este domingo 3 de marzo, a las 12:30 horas, con boletos aún a la venta en la taquilla del teatro y en línea.

El programa abrió con los cadenciosos ritmos de la pieza Danzón No. 2, del sonorense Arturo Márquez, como una cálida bienvenida a los asistentes, para luego abrir boca con Destin, un éxito de Céline Dion en el que Da Costa añadió –como suele hacer en sus conciertos – a su talento como director orquestal, sus buenas dotes como violinista.

Al término invitó a pasar a la soprano Flor de María, para interpretar Love can move mountains, en una notable interpretación, invitó a pasar a Perla Orrantia, quien siguió con D’amour ou d’amitié, y ésta, cedió el turno a Sheyla, que entró al escenario seguida por Ricardo Rodríguez, para interpretar el tema de Beauty and the Beast, en español, y a su término entró la soprano Yolanda Orrantia, quien cantó en un francés ponderado por el mismo Da Costa, L’amour existe encore, entre aplausos.

Siguió la soprano Margarita Tizoc, una joven cantante que no hace muchos años sorprendió por su papel protagónico en Anita la Huerfanita en este mismo escenario, y que hoy volvió para cantar en francés, Pour que tu m’aimes encore, mientras que Flor de María, con nuevo look, interpretó a su vez It’s all coming back to me.

Perla Orrantia continuó el programa con S’il suffisait d’aimer, y cedió paso a Yolanda Orrantia quien, a dúo con Ricardo Rodríguez, cantó The prayer, con Da Costa siguiéndolos de cerca con el violín y arropados todos por el sonido de la Orquesta.

La primera larga e intensa ovación de la noche la provocó Margarita Tizoc, con una canción más conocida All by myself, tras lo cual siguió un breve intermedio, con la pieza con aires medio folclóricos, Show must go on, con Alexandre Da Costa al violín, y regresó Margarita con Je sais pas.

Sheyla, ahora ataviada de elegante blanco, entusiasmó mucho con To love you more, que inició Da Costa con aires de Zorba el Griego al violín, y Yolanda Orrantia cantó Vole (Volar), sobre los seres queridos cuyos espíritus vuelan a otro plano estelar, mientras que Flor de María regresó con I’m alive, y Perla Orrantia con Because you loved, ante un público ya entregado.

En la recta final, Sheyla se vio rutilante al cantar en español The power of love, y Yolanda Orrantia sorprendió My heart will go on, tema de la película “Titanic”, con la que cerró el programa con un público de pie, realmente entusiasmado y, vale decirlo, feliz.

Alianza entre Isic y Alexandre Da Costa

Con la realización de este concierto se abre una nueva etapa con el maestro Da Costa, como Director Huésped principal, ya que el Isic ha establecido con él una alianza que incluye la presentación de cuatro conciertos en el año junto a la OSSLA, y en el caso del concierto Céline Sinfónico, gracias a la cercanía que el director canadiense tiene con la familia de la cantante Céline Dion, le cedieron los derechos para presentar este espectáculo, y la Orquesta Filarmónica de Québec, a manera de intercambio cultural, prestó las partituras de las piezas que integraron el concierto.