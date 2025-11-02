Vuelan ‘mariposas’ en el Pablo de Villavicencio con ‘Monarca’

Un colorido espectáculo en el que la danza, la música, la ópera, el circo y la tecnología, se fusionaron de manera armónica, fue lo que el público sinaloense pudo admirar en el escenario del Teatro Pablo de Villavicencio, con Monarca, de la Compañía Creaturas Anónimas. Dicho evento, forma parte del programa de espectáculos de la temporada 2025 de la Sociedad Artística Sinaloense, un evento que abarrotó el recinto, creado por el artista multidisciplinario Santiago Cumplido.

El espectáculo visual fusiona la ópera barroca, música en vivo, danza, teatro, acrobacias.

Acrobacias en el aire se admiran en el show.

Sobre el escenario, este espectáculo visual y auditivo, ofreció un momento de gran contemplación y talento, en el que se fusiona la ópera barroca, música en vivo, danza, teatro, acrobacias, contorsionismo, clown y tecnología, con una estética inspirada en el art nouveau, en el que la compañía Creaturas Anónimas, cuidó hasta el último detalle para hacer de las dos presentaciones que se ofrecieron una verdadera experiencia inolvidable. Para su desarrollo, el show contó con la participación de más de 40 artistas, diez d ellos son integrantes de la compañía. El resto son destacados artistas locales que fueron elegidos a través de una convocatoria abierta por parte de la SAS, dando como resultado un variado grupo artistas que se destacaron en la música, el canto, el baile y la acrobacia.

Integrantes de la Compañía Creaturas Anónimas forman parte del show.

Monarca cuenta la historia de Xixo. Ella es una joven mariposa monarca que después de su largo entrenamiento para transportar las almas el Día de los Muertos, está lista para hacer su primer viaje. Sin embargo, el día de su graduación, el santuario secreto de las mariposas es vulnerado por los químicos de las fumigaciones modernas, lo que provoca que sus planes cambien drásticamente. Como consecuencia, el público fue testigo, de cómo Xixo y el ánima que transporta quedan perdidas entre mundos y el accidente las lleva a descubrir otras caras de su realidad. Durante los más de 60 minutos del show, el público tuvo la oportunidad de disfrutar de una fiesta para los sentidos, y un homenaje vivi, colorido, y mágico a la tradición del Día del Muertos en México, en el que conviven animales y ánimas para dar vida a la mitológica misión de las mariposas monarca en México, guiar a las almas en ese día tan especial.

Más de 40 artistas participan en Monarca.