Vuelan ‘mariposas’ en el Pablo de Villavicencio con ‘Monarca’

Un colorido espectáculo en el que la danza, la música, la ópera, el circo y la tecnología, se fusionaron de manera armónica, fue lo que el público sinaloense pudo admirar en el escenario del Teatro Pablo de Villavicencio, con Monarca, de la Compañía Creaturas Anónimas.
Dicho evento, forma parte del programa de espectáculos de la temporada 2025 de la Sociedad Artística Sinaloense, un evento que abarrotó el recinto, creado por el artista multidisciplinario Santiago Cumplido.
Sobre el escenario, este espectáculo visual y auditivo, ofreció un momento de gran contemplación y talento, en el que se fusiona la ópera barroca, música en vivo, danza, teatro, acrobacias, contorsionismo, clown y tecnología, con una estética inspirada en el art nouveau, en el que la compañía Creaturas Anónimas, cuidó hasta el último detalle para hacer de las dos presentaciones que se ofrecieron una verdadera experiencia inolvidable.
Para su desarrollo, el show contó con la participación de más de 40 artistas, diez d ellos son integrantes de la compañía. El resto son destacados artistas locales que fueron elegidos a través de una convocatoria abierta por parte de la SAS, dando como resultado un variado grupo artistas que se destacaron en la música, el canto, el baile y la acrobacia.
Monarca cuenta la historia de Xixo. Ella es una joven mariposa monarca que después de su largo entrenamiento para transportar las almas el Día de los Muertos, está lista para hacer su primer viaje. Sin embargo, el día de su graduación, el santuario secreto de las mariposas es vulnerado por los químicos de las fumigaciones modernas, lo que provoca que sus planes cambien drásticamente.
Como consecuencia, el público fue testigo, de cómo Xixo y el ánima que transporta quedan perdidas entre mundos y el accidente las lleva a descubrir otras caras de su realidad.
Durante los más de 60 minutos del show, el público tuvo la oportunidad de disfrutar de una fiesta para los sentidos, y un homenaje vivi, colorido, y mágico a la tradición del Día del Muertos en México, en el que conviven animales y ánimas para dar vida a la mitológica misión de las mariposas monarca en México, guiar a las almas en ese día tan especial.
Monarca, está inspirado en las mariposas que le dieron título a este evento. En México, las monarcas tienen un vínculo especial con el Día de Muertos, llegan al país siempre por estas fechas. Además, desde la cosmovisión de las culturas mazahua y purépecha, estas mariposas representan las almas de los muertos que regresan al terrenal durante esta temporada, trayendo bendiciones y recordando el ciclo de la vida y la muerte.
Cabe destacar, que previo a la presentación del show, el público disfrutó de la presencia del Mariachi Ensamble Tradicional del Pacífico, bajo la dirección de Samuel Murillo, quienes deleitaron al respetable interpretando temas como Qué recanija calaca, La muerte del palomo, Cuatro cirios, Tata Dios, La muerte, Cuando dos almas, Amor eterno, Morir soñando, La muerte de un gallero, entre otros.
Sobre la compañía
Creaturas Anónimas es una compañía mexicana con sede en Guadalajara, Jalisco, reconocida por su enfoque multidisciplinario y su capacidad para fusionar teatro, danza, música, tecnología y artes visuales.
Fue fundada oficialmente en 2018, con una década previa de trayectoria en la que produjo, de manera anónima, grandes espectáculos para productoras, gobiernos y festivales internacionales.