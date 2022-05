Vuelve a sorprender el Coro de la Ópera de Sinaloa con el Stabat mater, de Jenkins

Ahora en el templo de Nuestra Señora de San Juan de Los Lagos, de la colonia Libertad, el Coro de la Ópera de Sinaloa ofreció un segundo concierto con el oratorio medieval “Stabat mater”, con la musicalización contemporánea del músico galés Karl Jenkins, en la que volvió a sorprender a los asistentes que abarrotaron el espacio ahora con motivo del Día de las Madres.

Esta pieza se presentó además el pasado viernes 8 de abril en la Cuasi Parroquia Cristo Rey de la colonia Burócrata de esta capital, con motivo de la Semana Santa, y sin fines de lucro.

Las 30 voces del Coro adscrito al Instituto Sinaloense de Cultura, bajo la dirección del maestro Marco Antonio Rodríguez Badillo, interpretaron los 12 temas que integran la pieza estrenada en 2008 en Liverpool, y estuvo acompañado por músicos de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, de la Banda Sinfónica Juvenil y del conjunto de percusiones Trommer, que dirige Fernando Correa.

Participaron, además, como solistas, brillantes, la soprano Miroslava Elizabeth Aguilar, y las mezzosopranos Alma Calderón Pérez y Gabriela Sánchez Zazueta.

Este oratorio habla del dolor de la madre María al ver a su hijo Jesús morir en la cruz, y consta de las piezas “Cantus Lacrimosus” (que inicia con la conocida frase en latín “Stabat mater dolorosa...”), para continuar con “Incantation”, “Vidit JesumIn Tormentis”, “Lament”, “Sancta Mater”, “Now my life is only weeping”, “And The Mother Did Weep”, “Virgo Virginum”, “Are You Lost Out In Darkness”, “Ave Verum”, “Fac, Ut Portem Christi Mortem” y cerró con “Paradisi Gloria”.