Vuelve ‘Cuadros de una exposición’, este jueves y domingo con la OSSLA

“Cuadros de una exposición”, del compositor ruso Modest Mussorgski, lo interpretará la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, esta vez bajo la dirección del maestro Gordon Campbell, director fundador, este jueves 20 y domingo 23 de noviembre con, en el Teatro Pablo de Villavicencio.

El Programa No. 8 de la Temporada de Otoño 2025 se complementa con el “Divertimento en Re Mayor K. 131”, de Wolfgang Amadeus Mozart. Ambas funciones tendrán como sede el Teatro Pablo de Villavicencio: el jueves 20 a las 18:00 horas y el domingo 23 a las 12:30 horas.

“Cuadros de una exposición” es una famosa suite de piezas compuesta por Modest Mussorgski (1839-1881) en 1874. Mussorgski escribió la obra para piano, aunque ha sido más conocida e interpretada por la orquestación que el compositor Maurice Ravel (1875-1937) hizo de ella en 1922.

Músorgski compuso esta obra, inspirada en diez pinturas y dibujos incluidos en una exposición póstuma de su gran amigo, el artista y arquitecto Víktor Hartmann (1834-1873), quien solo tenía 39 años cuando murió. El compositor quiso homenajearlo con esta pieza.

“La cabaña sobre patas de gallina”, el “Ballet de polluelos en sus cáscaras”, “El viejo castillo” y “Gnomos” son las piezas más extrañas o fantásticas. Por otro lado, los cuadros más realistas o poéticos serían: “La Gran Puerta de Kiev”, “Catacumbas”, “El mercado de Limoges”, “Samuel Goldenberg y Schmuyle”, “Bydlo” y “Tullerías”. Para dar unidad a esta alternancia, Mussorgski recurre a la repetición de una pieza llamada “Promenade” (paseo), que simula el recorrido del visitante por la exposición.

El “Divertimento en Re Mayor, K. 131” de Wolfgang Amadeus Mozart es una obra notable del período temprano del compositor, caracterizada por su frescura y una inusual riqueza en la instrumentación para su género y época. Data de 1772, cuando Mozart tenía solo 16 años y, a diferencia de muchos otros divertimentos que a menudo se escribían para conjuntos de cuerda, esta obra destaca por su rica dotación orquestal, que incluye vientos y cuerdas.