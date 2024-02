El tenor Fernando de la Mora se prepara para presentarse por cuarta ocasión en el Carnaval de Mazatlán; esta vez su presentación tendrá un “toque especial” por la presencia de Ely Guerra y Denisse Gutiérrez.

Cuando Raúl Rico se acercó al tenor de 65 años para proponerle ser el anfitrión de la coronación de la Reina de los Juegos Florales no dudó en darle un “sí”; Fernando conoce a la perfección el público que gusta de ir a esta fiesta de las artes, y ese fue el motivo principal para hacerlo una vez más; en esta ocasión con un repertorio totalmente nuevo que desde lo clásico hasta lo popular.

Las personas que se den cita en el Estadio Teodoro Mariscal para ver a De la Mora pueden tener la confianza que escucharán temas conocidos, ya que el intérprete asegura que cantará canciones que han trascendido a lo largo del tiempo, y además será un concierto lleno de sorpresas.

“Yo tengo un lema ‘nunca canto algo que no me guste’, todo lo van a escuchar es música que me encanta, y ahí es una de las sorpresas, va haber música clásica pero también música popular, acuérdese que yo inicié cantando con mariachi, y por ahí va una de las sorpresas, temas de regional mexicano”, dijo Fernando de la Mora durante una entrevista vía telefónica para Noroeste.