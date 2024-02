Luego de dos años de ausencia en Mazatlán, Casa Haas fue el escenario ideal para la presentación del guitarrista clásico, Francisco Bibriesca.

El reconocido músico brindó un exquisito recital conformado por obras de compositores como Máximo Diego Pujol, Edin Solís, Fabián Coronado y Joaquín Rodrigo, entre otros grandes exponentes de la guitarra clásica.

Un selecto público de todas las edades fue testigo de la destreza y pasión con la que el artista sinaloense interpretaba cada bella melodía, concierto especial pues con esta presentación el protagonista abrió su gira mundial número 21, que lleva por nombre “Guitarra Clásica Tour 2024”.

“Estoy contento, es uno de los conciertos del inicio de mi gira 2024. La verdad siempre tocar en Mazatlán es algo muy bonito. El concierto está basado en música española, sudamericana, latina, y algo nuevo que se estrena que es de mi autoría, es una faceta que estoy explorando y ahora estoy dando a conocer poco a poco esa música que había compuesto a través de los años y que nunca la había interpretado ante el público”, comentó.

La velada estuvo dedicada a su hijo Santiago, y desde el inicio, Bibriesca encantó al auditorio con las notas que salían de su guitarra, fue con las piezas “Madroños”, de Federico Moreno, y “Viaje en contínuo”, de Coronado, las que interpretó para ganarse la primera ovación de la noche.

Continuó con “Pasaje abierto”, de Edin Solís; tres piezas rioplateneses como “Don Julián”, “Septiembre” así como “Rojo y negro”, todas creaciones de Máximo Pujol, dando el preámbulo a una pieza de estreno como lo fue “Por ti”, tema que le valió el reconocimiento de los asistentes y cerró la noche con “Fandango” y “Zapateado”, de Joaquín Rodrigo.

Francisco Bibriesca es considerado uno de los íconos actuales de la música clásica en México, con 23 años de carrera artística y más de mil 800 conciertos realizados, el multipremiado guitarrista clásico ha sido considerado por la crítica internacional como uno de los intérpretes mexicanos de música de concierto más importantes y con la mayor actividad como concertista dentro y fuera de su país.

Desde su primera gira la cual inició en 2000 hasta el 2024, se ha presentado en recintos históricos como The Kennedy Center, en Washington, D.C.; The Sydney Opera House de Australia; The Cairo Opera House de Egipto; Gedung Kesenian Jakarta de Indonesia, así como en El Teatro Degollado y El Palacio de Bellas Artes de Guadalajara y la Ciudad de México por mencionar algunos.