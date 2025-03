Vuelven los Beatles sinfónico, con la OSSLA y el Grupo#9

El próximo jueves 27 a las 17:00 horas y domingo 30 de marzo a las 12:30 horas, vuelven los Beatles Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, esta vez con la participación vocal del conjunto Grupo#9, bajo la dirección huésped del maestro Samuel Murillo, sin duda todo un acontecimiento.

Lo anterior dentro de la Primera Temporada 2025 de la OSSLA, en su sexto programa ordinario en el Teatro Pablo de Villavicencio, y esta vez con boletos a un costo de solo 100 pesos general, de venta en la taquilla del teatro, para solventar los gastos de la Orquesta.

En este concierto, el programa se integra con los grandes éxitos de Los Beatles interpretados por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, y un grupo de músicos de la localidad que han explorado los confines del rock en diferentes vertientes y por primera vez lo hacen a un nivel sinfónico.

Grandes éxitos suyos, que se escuchan aun con la misma frescura de sus inicios son Let it be, Here comes the sun, Hey Jude, Yesterday, Help, All you need islove y Yellow Submarine, entre muchas otras.

Grupo#9, integrado por músicos sinaloenses, cantará lo mejor de ese repertorio, con acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, ahora bajo la conducción del compositor y violinista de la OSSLA, Samuel Murillo Pavia, también sinaloense.

Samuel Murillo, director invitado para este singular concierto, nació en Culiacán, Sinaloa en 1982, inició sus estudios de violín en el Conservatorio Nacional de Música (Ciudad de México) y ha tocado para la Camerata de Coahuila y para la OSSLA, desde hace 13 años.

Surgió como compositor en 2008 con el estreno de su primera obra orquestal, Dos Danzas para violín y orquesta de cuerdas, que estrenó con esa Camerata. Ha hecho numerosos arreglos de música sinaloense para conjuntos de cámara y para la OSSLA y en 2011 fundó el Ensamble Tradicional Mexicano, con conciertos en todo Sinaloa.

Sus composiciones han sido interpretadas por orquestas como New World Symphony, OSSLA, Filarmónica de Jalisco, Camerata de Coahuila y Orquesta Sinfónica de Michoacán. Es autor de las piezas El guerrero Águila y el guerrero Tigre (2010), Concierto para arpa, que le dedicó a Lidia Tamayo (2012), Concierto para flauta, Llorona (OSSLA, 2022), con el flautista Horacio Franco como solista; Zapata (OSSLA, 2023), y recientemente, Cumbia mestiza, o Summum cumbia, entre otras más que han tenido un creciente éxito.