‘When La Catrina Comes’ celebra la magia del Día de Muertos en Marina Costa Bonita

Con el propósito de compartir una de las tradiciones más emblemáticas de México, el próximo 2 de noviembre, se llevará a cabo el evento “When La Catrina Comes”, una celebración multicultural del Día de Muertos en Marina Costa Bonita.

El evento tendrá lugar de 18:00 a 21:00 horas, en el área de playa ubicada en la esquina de Sábalo Cerritos y Boulevard Marina Mazatlán.

Las organizadoras Yolanda Rodríguez, Karen Douglass, Alejandra Constantino y Estefanía Delgado presentaron los detalles de esta primera edición, que busca convertirse en una tradición anual.

El evento ofrecerá una experiencia sensorial con aperitivos mexicanos, vino, recitales de poesía, performance de “La Catrina” y música en vivo, todo en un ambiente lleno de color, arte y cultura.

“Queremos extender la fiesta del Día de Muertos hacia la zona de la Marina. Celebrar no solo la muerte, sino también la vida, nuestras raíces y el arte que nos une como comunidad”, expresó Yolanda Rodríguez durante la presentación.

El encuentro contará con un altar de muertos, exposiciones, un concurso de fotografía “give away”, y un ambiente bilingüe en español e inglés, incluso con guiños en náhuatl, con el fin de integrar a la comunidad extranjera residente y visitante del puerto.

“El arte es un lenguaje universal. No tiene idioma, pero sí tiene alma. Con este evento queremos conectar a todos, locales, visitantes, mexicanos y extranjeros, para compartir la magia del Día de Muertos en un entorno único”, comentó Karen Douglass.

Las organizadoras destacaron que el evento no busca competir con la tradicional callejoneada del Centro Histórico, sino complementar la celebración con una propuesta diferente en la zona norte de la ciudad.

“Nos entusiasma poder ofrecer un espacio lleno de cultura, gastronomía y tradición en este hermoso escenario frente al mar”, añadieron.

Los interesados pueden comunicarse al 669 222 0633 o contactar a las organizadoras a través del correo contacto@marinacostabonita.com.

Con esta iniciativa, Marina Costa Bonita se suma a la conmemoración nacional del Día de Muertos, combinando el folclor, la poesía y la convivencia multicultural en una noche que promete honrar el pasado y celebrar la vida.