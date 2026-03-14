Y la música contó historias del repertorio europeo con la OSSLA

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes ofreció el Programa No. 6 de su Primera Temporada 2026, titulado “Cuando la música cuenta historias”, concierto que contó con la dirección del maestro Gordon Campbell como director huésped.

En el teatro Pablo de Villavicencio, el público presenció un programa que reunió dos obras del repertorio sinfónico europeo: el Doble concierto para violín y violonchelo, Op.102, de Johannes Brahms y la suite Pastorale del compositor francés Emmanuel Chabrier.

La suite Pastorale es una destacada obra orquestada a partir de cuatro de sus “Pièces pittoresques” para piano (1881). Es conocida por su encanto, calidez, riqueza tímbrica y ritmos vivaces, y consta de cuatro movimientos: “Idylle”, “Danse villageoise”, “Sous-bois” y “Scherzo-valse”.

El Doble concierto para violín y violonchelo, Op.102, consta de tres movimientos: el primero es un movimiento rápido al uso; el segundo es un lento, tipo nana, de las que Brahms solía componer muy a menudo; y el tercero es un rondó.

Como solistas participaron la violinista Olga Khudoblyak y el violonchelista Octavio Hidalgo, quienes protagonizaron el concierto de Brahms, obra célebre por el diálogo instrumental entre ambos instrumentos y por su intensidad expresiva.

La interpretación permitió apreciar la interacción entre los solistas y la orquesta, así como la riqueza de contrastes del repertorio romántico.