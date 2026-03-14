Y la música contó historias del repertorio europeo con la OSSLA

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes ofreció el Programa No. 6 de su Primera Temporada 2026, titulado “Cuando la música cuenta historias”, concierto que contó con la dirección del maestro Gordon Campbell como director huésped.
En el teatro Pablo de Villavicencio, el público presenció un programa que reunió dos obras del repertorio sinfónico europeo: el Doble concierto para violín y violonchelo, Op.102, de Johannes Brahms y la suite Pastorale del compositor francés Emmanuel Chabrier.
La suite Pastorale es una destacada obra orquestada a partir de cuatro de sus “Pièces pittoresques” para piano (1881). Es conocida por su encanto, calidez, riqueza tímbrica y ritmos vivaces, y consta de cuatro movimientos: “Idylle”, “Danse villageoise”, “Sous-bois” y “Scherzo-valse”.
El Doble concierto para violín y violonchelo, Op.102, consta de tres movimientos: el primero es un movimiento rápido al uso; el segundo es un lento, tipo nana, de las que Brahms solía componer muy a menudo; y el tercero es un rondó.
Como solistas participaron la violinista Olga Khudoblyak y el violonchelista Octavio Hidalgo, quienes protagonizaron el concierto de Brahms, obra célebre por el diálogo instrumental entre ambos instrumentos y por su intensidad expresiva.
La interpretación permitió apreciar la interacción entre los solistas y la orquesta, así como la riqueza de contrastes del repertorio romántico.
En la segunda parte del programa, la Suite Pastorale de Chabrier aportó un carácter luminoso y descriptivo, evocando paisajes y atmósferas de inspiración campestre.
La presencia del maestro Campbell tuvo además un significado especial para la agrupación sinaloense.
Fundador de la OSSLA en 2001 y reconocido con el Premio Sinaloa de las Artes en 2025, el director ha mantenido una estrecha relación con el desarrollo musical del estado, además de una trayectoria internacional como director, solista de corno y formador de músicos en América.
Por su parte, la violinista Olga Khudoblyak, originaria de Odesa, Ucrania, ha desarrollado una sólida carrera en orquestas y escenarios de Europa y América Latina, y actualmente se desempeña como principal de primeros violines de la OSSLA.
El concierto se repetirá este domingo 15 de marzo, a las 12:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio.