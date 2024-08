Sorprende la pasividad ciudadana, distraída, sin aprender de su historia ni de otros países, un cambio de régimen sin defender su voto ni su ilegitimidad... sabiéndolo.

Se requieren dos partes

Para que se dé un buen gobierno se requiere la mutua interacción entre gobernados y gobierno, si uno no pone su parte falla el sistema; la apatía y falta de valor cívico ciudadano le ha permitido por mucho tiempo al gobierno abusar de su función en detrimento de los gobernados. Estamos mal acostumbrados a ser mal gobernados.

Muchos esperan un cambio sexenal esperando que las cosas sigan igual, otros como borregos que van a ser trasquilados y otros con optimismo esperando que por fin el socialismo y el populismo les cumplan ese afán de justicia y de redención social.

Advertía un expresidente venezolano que entonces el país votó por un Vengador, Chávez, en vez de un estadista que nunca lo fue. Si no se gobierna para todos, no se gobierna bien. Si no se busca el bien común y la prosperidad nacional los intereses particulares saltan. El gastar demasiado en la campaña y prometer mucho, especialmente dádivas, resulta sospechoso, no hay presupuesto ni devaluaciones que aguanten.

Pasividad ante la corrupción