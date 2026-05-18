‘¡Y si me jalan... me rajo!’: un homenaje literario de Ronaldo Leal a su pueblo natal

Ante un foro repleto en la emblemática Casa Haas, el escritor y docente sinaloense Ronaldo Leal Leal presentó su más reciente obra, “¡Y si me jalan... me rajo!”, un emotivo tributo literario a las vivencias, la cotidianidad y la riqueza cultural de su natal Cubiri del Amole y las comunidades vecinas.

Esta obra representa la octava creación en la trayectoria del autor, quien en esta ocasión dejó temporalmente de lado la poesía para plasmar, a lo largo de 77 páginas, un reconocimiento al espíritu y la grandeza de los habitantes de El Amole y Cubiri del Amole, pintorescos poblados del municipio de Sinaloa de Leyva.

En el escenario, el autor estuvo acompañado por Karina Domínguez y las escritoras Melly Peraza, Maru Enciso y Jaqueline López Leal. Juntos convirtieron la presentación en una velada amena, propicia para compartir las divertidas y jocosas anécdotas que nutren las páginas de este tomo, editado en agosto de 2025 y que ha gozado de un excelente recibimiento por parte del público.

Ronaldo Leal definió este libro como un regalo sumamente personal y una radiografía de los lazos comunitarios:

“Siempre he definido este libro como una colcha (de retazos), de esas que se hacían antes los pobres, con pedazos de tela, porque el cariño de ella, de él, el de todos, lo va nutriendo a uno, y los recuerdos de la casa siempre están vivos, sirven de impulso, porque de alguna manera la palabra certera de mi mamá, el título, es una frase de ella”, explicó conmovido.

Durante su intervención, la escritora Melly Peraza elogió la creatividad y sensibilidad del autor, destacó que el lector puede transportarse con facilidad a las calles de los pueblos homenajeados gracias a un lenguaje auténtico que rescata el habla de las comunidades rurales.

Por su parte, Jaqueline López Leal señaló que la obra posee múltiples capas de significación que “El Rony” —como es conocido afectuosamente el autor— desvela con un estilo muy particular y cercano.

Al finalizar el acto formal, el autor convivió con los asistentes, firmó ejemplares y agradeció el cálido apoyo del público mazatleco. Y adelantó que ya se encuentra trabajando en su próximo proyecto literario: una compilación de poemas de amor dedicados a las madres, inspirada en los versos y expresiones que sus propios alumnos dedican a sus progenitoras.