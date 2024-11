¿Ya actualizaste tu estrategia?

Al planear todos suelen fijarse en las cifras, en las expectativas económicas, en la operación, en la historia, en las tendencias, en las oportunidades y amenazas, pero dado lo que está ocurriendo esto no es suficiente ni tampoco hacerla de adivino. Se trata de prever lo más sensata y creativamente posible y acercarte a tu sueño.

Los cambios que están ocurriendo pueden deshacer tus planes en un tris tras y poner en peligro tu patrimonio familiar y años de esfuerzo, o, todo lo contrario: aprovechar las tendencias para subirte a la ola. Los juegos de demanda y oferta no desaparecen, solo cambian sus formas, a veces drásticamente, lo estamos viviendo en varias regiones.

Pronto terminará el año y si tienes un negocio conviene que revises y redefinas tu estrategia empresarial, considera no solo el año entrante sino un horizonte de 3 a 6 años. Es más prudente hacerlo ahora, oportunamente : hombre prevenido vale por dos.

La naturaleza del cambio

Para comprender mejor lo que ocurre analicemos la naturaleza de este cambio, esto puede ayudarte a redefinir el horizonte en el que fincarás tus estrategias. Conviene hacerlo acompañado de un experto para evitar “El Efecto Pecera” que impide ver lo más obvio y salgas de tus sesgos y paradigmas que no ves.

1. El cambio es acelerado.

Nunca antes habíamos visto tantos cambios sucedidos en tan poco tiempo, especialmente en el último año del sexenio y en lo poco de éste en México. La entrada de Trump a tambor batiente y su pronta implementación está poniendo a temblar el status quo internacional que nos afectará como vecinos. O sea: más cosas suceden en menos tiempo.

2. Son cambios trascendentes.

Los cambios que ocurren y vendrán no son ordinarios: cambiarán lo que hemos conocido y acostumbrado. Aunque pueden preverse son difíciles porque no resulta fácil creer que sucedan, lleva tiempo asimilarlos y cuando ocurren ya es tarde.

Dos ejemplos:

Los empresarios y la población educada venezolana no previeron lo que se les venía con Hugo Chávez con sus promesas de mejora. A inicios de los 60’s Fidel Castro engañó al mundo dando entrevistas en la TV americana pidiendo un plazo de 18 meses para implantar la democracia que prometió en Cuba. Los listos se le anticiparon yéndose con su capital y su talento empresarial a Miami, pero la gran mayoría se tragó el cuento y les resulta imposible resolverlo por más protestas masivas que hagan. O sea, hay cambios que provocan tsunamis.

3. El efecto multiplicador.

Las cascadas de cambios y sus consecuencias no son fácilmente calculables, como medir el efecto multiplicador de las deportaciones masivas desde EEUU hacia México, afectando seriamente las fronteras y muy pronto muchas otras ciudades, los presupuestos, la delincuencia, la salud y más pobreza, entre otros. Además las consecuencias regionales de la reducción de las remesas y el desempleo creciente.

EEUU y Canadá impondrán nuevas condiciones del T-Mec ante la incertidumbre jurídica ¿Y qué tal si lo limitan o lo cancelan? Poner todos los huevos en una canasta es riesgoso.

No te confíes.

¿Apostarle a tus fortalezas? Alemania está dejando de ser la potencia por haberse concentrado en su ingeniería, su maquinaria, su química y en sus autos, Audi cerrará su planta aquí, los chinos le están comiendo el mandado. Tampoco será ventaja competitiva la cercanía, la mano de obra barata ni las materias primas. No aumentar la educación nos atrasará y ojo: anuncian impuestos regresivos.

La baja sostenida por años de los precios del maíz está gritando nuevas estrategias agroindustriales a los que insisten en sembrar, nos urge una mentalidad industrial y tecnológica. Israel es buen ejemplo de evolución de ello.

Choque de trenes ideológicos.

Nunca antes el factor político e ideológico había sido tan crucial con sus múltiples consecuencias en lo jurídico, el narco, las prioridades del gasto, endeudarse más para aumentar las dádivas, etc. Considera sus consecuencias.

¿Qué tan cerca estamos de que se consolide una dictadura y posiblemente terminar en la tiranía de un hombre con sus hijos y su pandilla? Muchos lo ven pero no lo creen. Lo cambiará todo drásticamente.

Aquí la gente ignora lo que es vivir en ella, pero quienes las desdeñaron huyen de ellas invadiendo otros países: quieren que les resuelvan lo que ellos no quisieron ni supieron hacer en su momento. Los que amenazaron declarar terroristas al narco tomarán el poder vecino. Pero ¿Qué vas hacer con el aumento de las extorsiones y secuestros que esto traerá? Huir no lo resolverá.

Pondera los detalles.

La Dirección Estratégica que hacemos tiene la ventaja de ser más flexible que la Planeación Estratégica: partimos de lo que los dueños quieren, no solo de lo que pueden y la demanda indica, esto la empodera para superar las dificultades.

Al acompañarte de expertos puedes validar la claridad, el amarre y la vigencia de tu visión y estrategias, de otra manera no te darías cuenta. Los cambios obligan a replantarlas.

Cuidado, la estrategia comercial y operacional no resuelven el rumbo que necesita tomar tu negocio, no es sencillo salir de su trampa: la operación opaca la visión estratégica, además toda la empresa debe estar alineada a la estrategia si no será un simple plan.

Suponer es vez de prever es el coco incluso de estrategias brillantes: el diablo está en los detalles. Importa también que sea muy creativa para adaptarse a los cambios que ya están.

paulchavz@gmail.com