Ya viene la gran fiesta en las calles durante la Segunda Gran Manifestación

El espíritu festivo de los mazatlecos tomará las calles durante la segunda gran manifestación del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 ¡Arriba la Tambora! La esperada fiesta andante y vehicular será el viernes 16 de enero a partir de las 16:00 horas; comienza en la Av. Leonismo Internacional para concluir en la Plazuela República.

El Instituto de Cultura invita a disfrutar esta fiesta a cielo abierto que atravesará las principales calles de la ciudad con un gran espectáculo colmado de pirotecnia, alegres comparsas, música en vivo, la infaltable presencia de la corte real actual, y quienes aspiran a conquistar las coronas de la próxima edición del Carnaval porteño, a realizarse del 12 al 17 de febrero.

Alma Barajas, coordinadora de la manifestación, invita a salir a las calles para divertirse, despedir a los actuales soberanos del Carnaval y conocer a quienes aspiran a sucederlos en el trono.

Ruta de la Alegría

El contingente partirá en punto de las 16:00 horas (con una duración estimada de 2.5 a 3 horas) recorriendo las principales arterias de la ciudad. La fiesta andante comenzará en Avenida Leonismo Internacional, frente al Parque Central, hasta llegar a Av. Ejército Mexicano, Juan Carrasco, Aquiles Serdán y Miguel Alemán rumbo a Olas Altas y Ángel Flores para concluir en la Plazuela República, precisó Barajas.

Participarán los soberanos del Carnaval de Mazatlán 2025: La Reina de la máxima fiesta, Lucero Lizárraga; Reina de los Juegos Florales, Desiré Velázquez Ayón; Reina Infantil, Ángela Salazar Irigoyen y Rey del Carnaval, Brayan Durán, todos acompañados por los integrantes de su corte.

Junto a ellos, desfilarán quienes aspiran a ganar las coronas de la próxima edición del Carnaval de Mazatlán:

Las candidatas a Reina del Carnaval Internacional Mazatlán 2026: Joanna Castillo; Monserrat Zamudio, Marbella Medina, Marbella Rivera, Anahí Esparza, Karely Tirado, Mariana Guerrero, Danya Moreno y Andrea García; los candidatos a Rey de la Alegría: Víctor Joel García, Romeo Antonio Martínez, Guillermo Orrante y Javier Osuna “El Chiras” y no faltará la dulce presencia de las candidatas a Reina Infantil: Eileen Cruz, Noelia Vega y Elisa Gutié.

Al concluir el recorrido, la diversión continuará en la Plazuela República con una gran fiesta amenizada por el Grupo Fussion. Mientras el público disfruta de la música, los aspirantes serán recibidos en la Sala de Cabildo por la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, quien les deseará la mejor de las suertes en la contienda y participará en la tradicional toma de la foto del recuerdo.